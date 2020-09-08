Борьба скидок и сервиса: сколько стоит отпуск в Египте и Турции в сентябре

Этим летом Египет и Турция конкурировали между собой за украинских туристов, которые хотят отдохнуть на море. Что выбрать - Красное море с его богатой фауной и золотыми песками-дюнами или Эгейское побережье с его невероятно разнообразной природой и разными вариантами отдыха? Мнения разделились, так же как и потоки туристов.

Но с 1 сентября Египет ввел обязательное тестирование на COVID-19 для всех, кто заезжает в страну с любой целью. Из-за этого выбор туристы начали делать не в пользу египетских курортов. Уже в первую неделю сентября можно было видеть скачки цен на туры на турецкие курорты, на которые существенно поднялся спрос.

На последствия нововведений мгновенно отреагировали египетские отели и туроператоры. Первые предложили дополнительные бесплатные услуги отелей для проживающих и скидки на проживание, другие - компенсацию расходов на тестирование (30 долларов у Join UP! и 25 долларов у Anex Tour). При этом тест можно сдать как в Украине, так и Египте, придерживаясь правил и требований Минздрава.

Мы проанализировали цены на сайтах украинских туроператоров и подаем средние цены на отдых в обеих странах.

Сколько стоит отдых в Египте в сентябре?

Отдых на неделю в сентябре на курорте Шарм-эль-Шейха можно найти со скидкой более чем 60%, от 9655 грн на двоих в отеле 3* по системе “все включено” с вылетом из Киева (Anex Tour).

На курорте Хургада самый дешевый тур за два дня до вылета предлагается по специальной цене от 12 062 грн на двоих в отеле 4* с питанием по системе “все включено”.

Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)

Отдых в отеле 5* с питанием по системе “все включено” на курорте Шарм-эль-Шейх можно найти от 14 120 грн на двоих вместо 30 598 грн.

А какая стоимость отдыха в Турции?

На турецкий курорт Алания можно улететь из Киева по цене от 12 234 грн на двоих. За эти деньги можно получить отдых на неделю в отеле 3* с системой питания “все включено” с перелетом и страховкой (Join Up).

На популярном курорте Анталия можно отдохнуть от 12 794 грн в отеле 3* с завтраками, в отеле 4* отдых будет стоить от 14 476 грн и в отеле 5* - за 45 247 грн на двоих на базе завтраков.

Отдых по системе “все включено” на неделю на двоих обойдется от 21 762 грн в отеле 3*.

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

Похоже, что в Египте сейчас очень хотят вернуть туристов после нововведений - требования сдавать тест на COVID-19. Об этом говорят более чем 50% скидки на туры и компенсация за тестирование от некоторых туроператоров.

Также можно получить отдых на неделю по системе питания “все включено” в отелях Египта за более или менее такие же деньги, что и в Турции на базе только завтраков.

Кроме мониторинга цен, перед бронированием тура стоит также ознакомиться с отзывами относительно уровня качества сервиса на курортах Турции и Египта. Ведь традиционно считается, что Египет в этом отношении уступает Турции.

Напомним, недавно в Украине объявили о важном нововведении для туристов, которые покупают туры по Украине и за рубежом.

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