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Собираетесь в отпуск в Египет: украинцам объяснили важные детали

Понедельник 31 августа 2020 13:01
Собираетесь в отпуск в Египет: украинцам объяснили важные детали
Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Сдать тест на коронавирус можно и в аэропортах страны

С 1 сентября украинцев, которые едут на отдых в Египет, ждет обязательное условие въезда в страну – тестирование на COVID-19. Его нужно сделать в Украине не ранее чем за 72 часа до вылета на отдых в страну.

К слову, на сегодняшний день Египет наряду с Турцией, Болгарией, Грузией и другими странами находится в "зеленой" зоне для украинцев – после прибытия из страны в Украину не нужно делать тест на коронавирус или проходить самоизоляцию.

Не смогли сделать тест перед вылетом: как поступить

Хотя туристам и нужно предъявлять результаты теста на коронавирус при въезде в Египет, есть и альтернативный вариант прохождения этой процедуры, сообщает изданию Turprofi представитель TEZ TOUR Александр Новиковский.

По словам эксперта, все прибывающие в страну туристы в возрасте от 6 лет должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19. Но у тех, кто по каким-то причинам не смог или не успел пройти тестирование в Украине, у туриста будет возможность сделать это в аэропорту Египта. Например, такая возможность уже предоставляется в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Цена за такой тест в аэропорту составляет 30 долларов. Это дешевле, чем предлагает большинство профильных лабораторий Украины, отмечает Новиковский.

Собираетесь в отпуск в Египет: украинцам объяснили важные деталиФото: В Египет туристов пускают, но требуют результаты теста на коронавирус (pixabay.com)

Кому подходит такая услуга?

Такой вариант прекрасно подходит для тех, кто покупает горящие туры в последний момент, обращает внимание Александр Новиковский. Ожидать результатов такого теста туристы смогут уже на территории отеля, в котором они поселились. В случае получения положительного результата, но отсутствии показаний к госпитализации, туриста поместят на обсервацию в отеле.

Также представитель компании "Tez Tour" добавил, что результаты тестов, сделанных в Украине, можно будет предъявлять в Египте и в электронном виде. Но при этом туристу надо взять с собой в поездку распечатку результатов и в бумажном виде.

Если на электронной версии результата теста есть печать лаборатории, то ставить такую же печать на распечатке необязательно: бумажная копия может быть и черно-белой.

Напомним, ранее мы писали, где украинским туристам можно отдохнуть на Балканах в бархатный сезон.

Также сообщалось, что в Турции впервые за период карантина восстановили популярную услугу.

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