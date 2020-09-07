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"В сентябре цены существенно снижаются": сколько стоит отпуск в Албании осенью

Понедельник 07 сентября 2020 17:00
"В сентябре цены существенно снижаются": сколько стоит отпуск в Албании осенью
Фото: Отдых в Албании осенью (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

За чистые пляжи страну называют "европейскими Мальдивами"

Албания на днях снова вернулась в "зеленую зону" для украинцев: с 4 сентября Минздрав обновил список стран, в которых заболеваемость коронавирусом ниже, чем в Украине. Это значит, что в ближайшие две недели туристам не нужно сдавать тест на COVID-19 или проходить 14-дневную самоизоляцию после возвращения домой.

За последние две недели в Албании выявляли 66,9 активных случаев инфицирования на 100 тыс. населения, в то время, как в Украине – 79,6 случаев. К слову, балканская страна попала в "зеленый" список не благодаря снижению уровня заболеваемости, а из-за его роста в Украине. Ведь на 14 августа в Албании этот показатель составлял 59,8 случаев на 100 тыс. населения, а в Украине – 45,6 случаев.

Чем украинцев привлекает Албания в бархатный сезон

Албания – одна из самых популярных стран Балканского полуострова для отдыха в начале осени. В это время температура воздуха держится на уровне 26-28 градусов, воды в море – около 25. В страну едут любители европейской атмосферы, которые в то же время ищут относительно бюджетный отдых.

В Албании – невысокие цены, в сентябре также нет большого наплыва туристов, поэтому пляжный отдых в начале осени там можно считать комфортным. Зато очень вкусная кухня и дружелюбные местные жители. За ухоженные чистые пляжи, лазурное теплое море эту страну называют "европейскими Мальдивами".

&quot;В сентябре цены существенно снижаются&quot;: сколько стоит отпуск в Албании осеньюФото: В Албании очень вкусная кухня и дружелюбные местные жители (pixabay.com)

Согласно данным от украинских туристических компаний, чартерные рейсы в Албанию будут отправляться до конца сентября. Вылететь можно из Киева, Харькова, Запорожья, Львова, Одессы.

По словам Елены Бойко, соучредительницы Travel Professiоnal Group (TPG), Албания занимает второе по популярности место среди Балканских стран для украинских туристов.

"Если говорить про ценовой диапазон и массовость туризма, то на первом месте – Черногория. Примерно в одинаковом ценовом диапазоне находится Албания. Это однозначно массовый туризм (как Египет и Турция), куда заказывают не блоки мест, а где у операторов есть чартерная программа. В Албании, в отличие от Черногории, нет вилл – только отельная база, которая очень динамично развивается", – рассказывает эксперт.

Она объясняет, что в сентябре цены автоматически падают на 15-20% во всех отелях, проживание будет дешевле: это обычные условия продаж, которые наблюдаются каждый год. Поэтому туры в сентябре дешевле, чем в августе, говорит Елена Бойко.

&quot;В сентябре цены существенно снижаются&quot;: сколько стоит отпуск в Албании осеньюФото: Пляжи в Албании – из мелкой гальки и песка (pixabay.com)

Самыми популярными курортами в Албании считаются:

Дуррес – известный курорт с береговой линией в 15 км с большим количеством пляжей-районов. Его выбирают для отдыха с детьми благодаря пологому входу в воду.

Саранда – курорт расположен в одноименной бухте с набережной. Берег пологий, мелко-галечный, а вода голубая. Это курорт с клубным отдыхом для молодежи.

Ксамиль – популярный курорт белоснежными песчаными пляжами в лазурных бухтах с небольшими островами. Входит в десятку самых красивых пляжей Европы. Местые жители называют Ксамиль "албанскими Мальдивами".

Влера – город расположен на границе Ионического и Адриатического морей. На курорте много небольших пляжей, разделенных бухтами. Пляжи – из мелкой гальки и песка, на диких участках могут попадаться камни. Курорт подходит для отдыха с маленькими детьми. В городе много туристических комплексов и ресторанов.

Химара – курорт относится к местности Албанская Ривьера, имеет один из самых красивых пляжей страны. Это идеальное место для отдыха с детьми благодаря пологому входу в море и песчано-галечному берегу. Курорт популярен среди дайверов.

Сколько стоят туры в Албанию в сентябре?

Туроператор "Адриатик Тревел" везет туристов автобусом из Львова на 9 дней за 298 евро. В стоимость входят экскурсии по маршруту и страхование.

У туроператора "Join Up!" недельный тур в Дуррес в 2-звездочный отель с вылетом из Киева 9 сентября стоит 6766 гривен за человека, в 4-звездочном отеле вСаранде на эту же дату – 10309 гривен.

У "Аполло-тур" стоимость семидневного отдыха в сентябре в 4-звездочных отелях – от 14395 гривен за человека.

"Travel Professional Group" предлагает авиатуры в Дуррес с вылетом 9 сентября по цене от 7887 гривен за одного в 2-звездочном отеле, от 8379 гривен – в 4-звездочном.

При въезде в Албанию для украинских туристов ПЦР-тест и самоизоляция не требуются.

Напомним, ранее мы писали, когда лучше планировать отдых в Черногории.

Также сообщалось, где отдохнуть на Балканах в бархатный сезон.

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