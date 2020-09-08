Покупаете тур за рубеж или по Украине: туристам сообщили о важном нововведении

Фото: Отдых за рубежом (pixabay.com)

Туристы смогут проверить наличие лицензии у туроператора

Планируя отпуск за рубежом или в Украине, туристы часто не знают, как стоит бронировать тур, оплачивать его стоимость, да и в целом как искать надежные компании.

Теперь у украинских туристов есть возможность проверить, имеет ли туроператор лицензию. Об этом сообщили в телеграм-канале Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ).

Так, на сайте Министерства культуры и информационной политики в открытом доступе теперь есть Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности.

Чем это полезно для туристов?

В Государственном агентстве по развитию туризма (ДАРТ) нам рассказали, чем для туристов будет полезно такое нововведение. Так, Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности дает возможность проверить наличие лицензии у туроператора, комментирует РБК-Украина глава ДАРТ Марьяна Олеськив.

"Тот, в свою очередь, может показать, какие финансовые отчеты еще не представлены. Пока реестр опубликован в том виде, который мы получили в августе. Он постоянно будет обновляться. Сейчас ДАРТ совместно с парламентариями работает над системными изменениями в законе "О туризме", которые позволят диджитализировать этот процесс и ввести реестр в электронном виде, более удобном для использования", - прокомментировала нам глава ведомства.

Как избежать мошенничества в туризме?

Важно понимать, что мошенники - это часто не туроператоры, а турагентства, говорит РБК-Украина Марина Казакова, основатель турагентства Kazakovs Travel. Она считает, что в Украине также необходимо вести также реестр турагентов, ведь для открытия турагентства лицензия сегодня не нужна.

"Турагент обычно знает, у какой компании бронировать туры, а у какой - лучше не стоит. Хорошие турагенты друг с другом общаются, это некое сообщество. И если мы видим, что у туроператора наступает банкротство или другая опасная ситуация, то мы просто перестаем его бронировать", - говорит она.

Фото: Надо создать возможность для туристов выбирать турагентов, говорят эксперты (pixabay.com)

Поэтому, по словам Казаковой, нужно также создать и реестр, где каждый турист сможет проверить своего агента. Ведь туроператор не работает напрямую с туристами, а только через агентства. Поэтому случаи мошенничества в основном как раз в агентствах и происходят, поясняет она.

"Если мы хотим избежать мошенничества, то нужно обязать турагентов проходить аккредитацию и каждый год ее пролонгировать, ужесточив правила. Создать единый реестр турагентств, где туристы будут выбирать для себя агентов. Не по рекламе в Facebook, а по государственной рекомендации. К примеру, в США турагенту перед началом деятельности надо сдать тесты, и только тогда он получает удостоверение, которое со временем продлевают", - высказывает мнение Казакова.

По ее словам, чтобы избежать пустой критики в отзывах в таком реестре, перед публикацией отзыва стоит ввести функцию отправки администрации такого ресурса скан-копии договора и квитанции об оплате тура, и уже после этого публиковать комментарий.

"Публикуется только отзыв, а документы - нет. Таким образом можно освещать реальную ситуацию, которая происходит с туристами и их поездками", - говорит Марина Казакова.

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