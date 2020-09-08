Боротьба знижок та сервісу: скільки коштує відпустка в Єгипті та Туреччині у вересні

Цього літа Єгипет та Туреччина конкурували між собою за українських туристів, які хочуть відпочити на морі. Що обрати - Червоне море з його багатою фауною та золотими пісками-дюнами чи Егейське узбережжя з його неймовірно різноманітною природою та різними варіантами відпочинку? Думки розділилися, так само як і потоки туристів.

Але з 1 вересня Єгипет ввів обов’язкове тестування на COVID-19 для всіх, хто заїжджає до країни з будь-якою метою. Через це вибір туристи почали робити не на користь єгипетських курортів. Вже в перший тиждень вересня можна було бачити стрибки цін на тури до турецьких курортів, на які суттєво піднявся попит.

На наслідки нововведень миттєво відреагували єгипетські готелі та туроператори. Перші запропонували додаткові безкоштовні послуги готелів для проживаючих та знижки на проживання, другі - компенсацію витрат на тестування (30 доларів у Join UP! та 25 доларів у Anex Tour). При цьому тест можна здати як в Україні, так і Єгипті, дотримуючись правил та вимог МОЗ.

Ми проаналізували ціни на сайтах українських туроператорів та подаємо середні ціни на відпочинок в обох країнах.

Скільки коштує відпочинок у Єгипті у вересні?

Відпочинок на тиждень у вересні на курорті Шарм-ель-Шейха можна знайти зі знижкою більш ніж 60%, від 9655 грн на двох у готелі 3* за системою “все включено” з вильотом з Києва (Anex Tour).

На курорті Хургада найдешевший тур за два дні до вильоту пропонується за спеціальною ціною від 12 062 грн на двох у готелі 4* з харчуванням за системою “все включено”.

Фото: Відпочинок в Єгипті (pixabay.com)

Відпочинок у готелі 5* з харчуванням за системою “все включено” на курорті Шарм-ель-Шейх можна знайти від 14 120 грн на двох замість 30 598 грн.

А яка вартість відпочинку в Туреччині?

До турецького курорту Аланія можна відлетіти з Києва за ціною від 12 234 грн на двох. За ці кошти можна отримати відпочинок на тиждень у готелі 3* з системою харчування “все включено” з перельотом та страховкою (Join Up).

На популярному курорті Анталія можна відпочити від 12 794 грн в готелі 3* зі сніданками, в готелі 4* відпочинок буде коштувати від 14 476 грн і в готелі 5* - 45 247 грн на двох на базі сніданків.

Відпочинок за системою “все включено” на тиждень на двох обійдеться від 21 762 грн у готелі 3*.

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

Схоже що у Єгипті зараз дуже хочуть повернути туристів після нововведень - вимоги здавати тест на COVID-19. Про це говорять більш ніж 50% знижки на тури та компенсація за тестування від деяких туроператорів.

Також можна отримати відпочинок на тиждень за системою харчування “все включено” у готелях Єгипту за більш-менш такі самі гроші, що і в Туреччині на базі лише сніданків.

Окрім моніторингу цін, перед бронюванням туру варто також ознайомитися із відгуками щодо рівня якості сервісу на курортах Туреччини та Єгипту. Бо традиційно вважається, що Єгипет у цьому відношенні поступається Туреччині.

Нагадаємо, недавно в Україні оголосили про важливе нововведення для туристів, які купують тури по Україні та за кордоном.

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