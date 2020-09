Райский отдых на Мальдивах: все тонкости поездки на роскошный курорт

Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

Как подготовиться к отпуску на живописных островах

В условиях пандемии одним из самых комфортных курортов для пляжного отдыха остаются Мальдивы. Почему?

Во-первых, здесь туристы в течение всего отдыха наслаждаются морским бризом, который очень положительно влияет на наше здоровье. Во-вторых, здесь вы будете в полной изоляции от людей, ведь проживание туристам часто предлагается не в корпусах, а в отдельных бунгало. Получается, что риск заболеть COVID-19 снижается до минимума.

И, конечно, здесь есть огромное многообразие отелей на разный бюджет. Практически все отели предоставляют отдыхающим скидки, и даже очень существенные.

Поэтому я считаю, что не стоит упускать такую возможность - смело бронируйте отпуск и наслаждайтесь отдыхом!

Фото: Мальдивы открыты для украинских туристов (pixabay.com)

Как же нам долететь к столь долгожданному курорту?

В первую очередь рейсы туда выполняют Turkish Airlines и авиакомпания Emirates. И так как прямого перелета на Мальдивы из Украины нет, приходится лететь с пересадкой, забронировав тур или отель.

Далее возникают вопросы, какие правила посещения курорта во время пандемии.

Предоставлю вам пошаговую инструкцию, как попасть на Мальдивы, и что для этого нужно.

1. Забронировать хороший отель, получить ваучер.

2. Сделать ПЦР-тест в одной из клиник. Справка о результате теста должна быть оформлена на английском языке. Распечатанный оригинал справки необходимо обязательно взять с собой. При этом фотографии или сканы справки, а также копия справки на электронных носителях не принимаются.

Требования по срокам сдачи теста для отпуска на Мальдивах: с момента сдачи теста (не полученных результатов!), а именно - с момента забора материала до вылета из первого пункта по маршруту (не прилета в Мальдивы!) должно пройти не более 72 часов.

Добавлю, что результаты теста надо обязательно предоставлять всем путешествующим на Мальдивы, за исключением детей до 1 года.

Фото: Вместо плотно заполненных туристами отелей на Мальдивах предлагается отдохнуть в бунгало или в виллах на воде (pixabay.com)

Далее нужно:

3. Загрузить специальное приложение TraceEKee.

Оно доступно в AppStore и в Google Play.

4. Не ранее, чем за 24 часа до прибытия необходимо заполнить специальную форму для получения QR кода.

Обращу внимание на то, что форму не надо заполнять заранее, ведь срок действия QR-кода составляет не более 24 часов. Судя из практики, гораздо проще заполнять форму со своего смартфона.

Особенности заполнения формы: помимо данных о состоянии здоровья, посещенных за последние 14 дней странах, информации о багаже, потребуется загрузить фотографию и копию ПЦР-теста.

Полученный QR-код предъявляется туристом во время прохождения паспортного контроля.

В одном из пунктов анкеты WHICH ISLAND WILL YOU BE STAYING IN есть выпадающее меню, где из списка необходимо выбрать название своего отеля. В случае отсутствия нужного отеля нужно выбрать остров, ближайший к курорту.

Фото: Мальдивы открываются для туристов после карантинных ограничений (pixabay.com)

И, наконец, после заполнения всех этих бумажек начинается долгожданный отдых! А именно - яркое солнце, теплое море и прекрасное настроение!

