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Роскошные пляжи: лучшие места для отдыха в Болгарии в бархатный сезон

Четверг 03 сентября 2020 14:01
Роскошные пляжи: лучшие места для отдыха в Болгарии в бархатный сезон
Фото: Отдых в Болгарии (vsitury.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Болгарские пляжи славятся чистым песком и теплым морем

Болгария - одна из тех стран, куда украинцы в этом сезоне могут поехать без особенных сложностей. До конца сентября продлены условия, согласно которым от наших туристов при въезде в страну не требуют предъявлять результаты теста на COVID-19. К тому же, цены на отдых в Болгарии в сентябре - очень низкие, говорят украинские туроператоры.

Пляжи Болгарии занимают 130 километров морского побережья страны. В большинстве это пляжи с песком, легким пологим входом в море. Небольшие зоны, где встречаются галечные пляжи, есть разве что только в районе Созополя или Несебра. В Болгарии пляжи бесплатные, но есть возможность арендовать зонтик или шезлонг за отдельную плату.

Где отдохнуть в Болгарии и какие самые лучшие пляжи есть в стране - в материале.

Пляжи курорта Золотые пески

Побережье самого популярного среди украинцев курорта находится в 18 километрах от города Варна на территории национального парка, отмечают в украинском онлайн-турагенстве Piligrim.ua.

Местный песчаный пляж простирается на 4 километра и является достаточно широким - до 150 метров.

Роскошные пляжи: лучшие места для отдыха в Болгарии в бархатный сезонФото: Золотые пески - настоящая "жемчужина" курортной Болгарии (piligrim.ua)

Курорт с таким пляжем традиционно популярен для семей с детьми. Но не только: сюда также едет молодежь и люди более старшего возраста, что делает курорт универсальным для разных категорий туристов.

Здесь довольно развита инфраструктура: есть уютные кафе, бары, рестораны. Также регулярно курсирует общественный транспорт, которым можно доехать в другие курортные локации страны.

Пляж Иракли

Этот пляж располагается в южной части Болгарии в семи километрах от Обзора. Недалеко находится трасса Варна-Бургас.

В то же время этот пляж находится не совсем близко от курортов и отелей. Поэтому добраться сюда можно только на авто. Этот пляж подойдет для отдыха, во время которого турист переезжает в разные курорты и хочет исследовать сразу несколько пляжных локаций Болгарии.

Роскошные пляжи: лучшие места для отдыха в Болгарии в бархатный сезон

Фото: Пляж Иракли считается одним из лучших для тех, кто путешествует по стране на авто (piligrim.ua)

Протяженность пляжа - не менее 3,5 километров. Он отличается чистейшим песком, и первозданной природой вокруг: пляж граничит с местной охраняемой заповедной зоной.

Пляж Иракли условно делится на несколько частей. Есть "дикий" пляж, где во время всего сезона с конца весны до начала осени располагаются кемпинги. Есть также "центральный" пляж, который оборудован душевыми и шезлонгами для отдыхающих. Здесь есть много разных кафе, а у пляжа постоянно дежурят спасатели.

Центральный пляж: Албена

Этот пляж считается самым широким среди всех в Болгарии: ширина достигает 150 метров, а береговая полоса растянулась на 5 километров.

Располагается у Албены - третьего по популярности курорта среди туристов.

Роскошные пляжи: лучшие места для отдыха в Болгарии в бархатный сезонФото: Центральный пляж у курорта Албена (piligrim.ua)

Местный пляж покрыт приятным мелким песком, который отличает светлый и даже белый цвет. Он окружен зелеными насаждениями и отмечен наградой "Голубой флаг".

Здесь хорошо развита курортная инфраструктура. Эти места тоже прекрасно подходят для отдыха с детьми: глубина моря на пляжах невысокая. От берега еще до 200 метров глубина составляет не более 1,6 метра. Также здесь найдется множество развлечений, созданных специально для детей.

Дюны: Созополь

Считается одним из самых красивых пляжей страны. Пляжная полоса в районе Созополя простирается на 4,5 километра, а ширина пляжной зоны составляет около сотни метров.

Курорт Дюны находится в семи километрах от Созополя - одного из самых популярных курортов всей страны.

Этот пляж также называют Песчаными Дюнами именно за счет того, что местные ландшафты отличают пески, которые занимают большие территории. Пески формируют дюны небольшого размера. Вход в море на пляже очень плавный, и здесь есть места, где зона отдыха оборудована всем необходимым для туристов: шезлонгами, зонтиками и другим инвентарем.

Роскошные пляжи: лучшие места для отдыха в Болгарии в бархатный сезонФото: Пляж Дюны неподалеку от курорта Созополь (piligrim.ua)

Пляж подойдет как для семейного, так и для молодежного отдыха.

В нескольких километрах от курорта Созополь есть и платный пляж под названием "Золотая рыбка". Здесь можно найти и школу серфинга. Пляж подойдет тем, кто предпочитает активный отдых.

Для пляжного отдыха в Болгарии есть множество мест на любой вкус!

Напомним, ранее мы писали, оплачивают ли туроператоры тест на коронавирус для клиентов, которые едут в отпуск за границу.

Также предлагаем почитать, в какую страну дешевле всего лететь в бархатный сезон.

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