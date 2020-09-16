Подводный рай: сколько стоит дайвинг на курортах Египта

Фото: Дайвинг в Египте (pixabay.com)

Цены и особенности дайвинг-услуг на Красном море

Красное море в Египте – одна из самых излюбленных локаций для любителей подводного плавания. Дайверы из многих стран отправляются в Египет даже летом в зной, чтобы изучать места, скрытые от глаз других туристов.

Богатство подводного царства в Красном море поражает: здесь любоваться можно как живописными коралловыми рифами, так и почувствовать себя в огромном аквариуме с разнообразными рыбами и сказочными водорослями.

Самый лучший сезон для дайвинга в Египте – в октябре-ноябре, когда вода становится наиболее прозрачной, а ее температура наиболее комфортна и достигает 25-26 градусов.

Фото: Затонувший корабль в Красном море (pixabay.com)

Где любоваться подводным царством

Самые популярные места для ныряния в Египте: Шарм-эль-Шейх, Дахаб и Марса-Алам. Самые интересные места для дайвинга в районе Шарм-эль-Шейха:

- морской парк Рас-Мохаммед к югу от города;

- риф Лайтхауз в Дахабе;

- дайв-сайт для профессионалов – риф Голубая дыра;

- затонувший корабль – судно SS Thistlegorm.

На курорт Марса Алам в 240 км от Хургады едут как бывалые дайверы, так и новички. Там работает школа подводного плавания для всех желающих. В водах этого курорта можно полюбоваться на красивейшие коралловые рифы, черепах, спящих акул, стай дельфинов, рыб-крокодилов и других редких представителей морской фауны.

Где можно нырять с аквалангом

Собираясь любоваться подводным царством, стоит учитывать, что с 1 ноября 2019 года власти Египта запретили нырять всем желающим с аквалангом с суден в районе Шарм-эль-Шейха, чтобы защитить коралловый риф от разрушения.

Можно изучать подводный мир только возле берега у отелей, в которых размещены дайвинг-центры, и которые получили разрешение экологов на маршрут для туристов.

Чтобы нырять с лодок в отрытом море, необходимо получить сертификат после обучения дайвингу – такой трех-четырехдневный курс обойдется в 350-400 долларов.

Без сертификата можно нырять в Хургаде и Марса Аламе. Впрочем, вскоре египетские власти планируют ввести запрет и на этой территории.

Фото: Шарм-эль-Шейх (pixabay.com)

Сколько стоят услуги дайвинга в Египте

Отправляясь в Египет на отдых, новичкам в нырянии стоит выбирать отель, в котором размещен дайвинг-центр или предлагают такие услуги. Также не будет проблемой найти инструктора и арендовать снаряжение и вне его. Поскольку дайвинг является одним из основных источников доходов для египтян в курортных зонах, прогулки в море с нырянием предлагают на каждом углу.

Обычная экскурсия с погружением в Хургаде обойдется в 30-60 долларов, в Шарм-эль-Шейхе – от 60 долларов. При этом одно погружение с аквалангом стоит 25-35 долларов, снорклинг (плавание с маской и трубкой под поверхностью воды) – от 15-20 долларов. В эту стоимость включают инструктаж и сопровождение инструктора. Отдельно оплачивают аренду снаряжения – 20-40 долларов. Также за подводную съемку придется доплатить – от 5 долларов на свою камеру, и 15 долларов с человека за кадры, сделанные инструктором.

Дайвинг-сафари с проживанием на яхте обычно стоит от 450 долларов в неделю, в программу включено питание и 3-4 погружения в день (зачастую с обучением новых программ).

Фото: Подводный мир (pixabay.com)

Сколько стоят дайвинг-туры из Украины

В Украине можно приобрести дайвинг-туры с обучением и размещением в гостиницах Шаль-эль-Шейха или Хургады, или же в море на яхте. В стоимость отдыха в таких турах включены экскурсии на острова с красочными коралловыми рифами и богатой морской фауной.

Например, такой тур в "TPG" на двоих с вылетом 19 сентября обойдется от 2194 долларов за 7 ночей. В программе тура – обучение и дайвинг в парке Рас Мохаммед, проливе Эт, возле острова Тиран и Дахаба. Дайв-сафари c проживанием на 4* яхте в районе Шарм-эль-Шейха – 2851 долларов с перелетом из Киева.

Впрочем, дайвинг-сафари организовывают преимущественно дайверские организации по запросу участников. Например, клуб "Катран" предлагает отправиться в сафари на яхте в Красное море с вылетом из Киева 12 октября и выходом в открытое море из Хургады.

Стоимость недельного проживания на дайв-боте обойдется в 1200 долларов, отдельно оплачивается авиаперелет – 400 долларов, виза в Египет - 25 долларов, медицинская страховка, включая COVID-19 – 900 гривен, заправка баллонов – 90 долларов, "рифовый" налог – 80 долларов, а также чаевые команде судна – 60-70 долларов.

Попробовав нырять с инструктором в Египте, многие туристы навсегда избавляются от страха глубины. Поэтому советуем посетить эту страну хотя бы ради того, чтобы открыть для себя незабываемую красоту подводного мира.

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