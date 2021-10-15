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Сезон в Анталии продлят до середины ноября. В регион продолжают съезжаться туристы

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Пятница 15 октября 2021 13:22
Сезон в Анталии продлят до середины ноября. В регион продолжают съезжаться туристы Фото: Отдых в Анталии, Турция (unsplash.com/desert-morocco)
Автор: Катерина Гончарова

Когда стоит планировать отдых в популярном южном регионе

Туристический сектор в Анталии планирует закрыть сезон 10 ноября. Эта новость порадовала путешественников и тех, кто занимается туристическим бизнесом в регионе, сообщает турецкое профильное издание TurkiyeTourism.

В этом году в рамках карантинных мер и ограничений по борьбе с пандемией туристический сезон в регионе начался позднее - во второй половине июня, говорится в публикации. Однако дальнейшие рекорды по прибытиям на отдых множества туристов обрадовали местных отельеров, сотрудников ресторанов и кафе, владельцев экскурсионных бюро.

Президент Ассоциации инвесторов в туризм Анталии (TİSOYAB) Хусейн Айдоган сказал, что сезон в этом году был удачным, особенно учитывая то, что в регион стали ехать туристы из стран, поездки из которых ранее были ограничены. По его словам, путешественники и дальше продолжают съезжаться в регион.

"Туристический сезон в нашем регионе закроется через месяц - с 10 по 15 ноября. В одном только городе Манавгат работает 120 тысяч сотрудников сферы, а количество мест размещения предусмотрены для 300 тысяч человек. За исключением отелей, принимающих немецких туристов зимой, 80% гостиниц будут закрыты", — заявил он.

Сезон в Анталии продлят до середины ноября. В регион продолжают съезжаться туристы

Фото: Туристы в Анталии (unsplash.com/suleyman-uguz)

По его данным, 80% из 120 000 сотрудников сферы туризма возьмут паузу в работе на 5-6 месяцев - до наступления туристического сезона в 2022 году.

"Хотя работающие зимой отели и несут убытки, они все же открывают объекты размещения только для того, чтобы не оставлять работников сферы туризма безработными. Если они не работают зимой, мы теряем квалифицированные кадры в этом секторе. Мы теряем их и в других направлениях бизнеса", — сказал Хусейн Айдоган.

Когда лучше отдыхать в Анталии: особенности осенних поездок

Погода в Анталии даже в середине осени располагает к отдыху. Даже если вы не рассчитываете на полноценный пляжный отдых в этот период, в регионе можно насладиться комфортным отпуском, так как во многих отелях в октябре-ноябре работают бассейны с подогревом.

Регион Анталия – это почти 300 солнечных дней в году. Пляжный сезон в регионе продолжается с середины весны и не заканчивается вплоть до середины осени. Один из "плюсов" отдыха в середине осени - отели снижают цены, так как пиковый период приездов туристов, который обычно приходится на август, уже завершен.

В осенние месяцы жара на море уже не такая сильная, но пляжный сезон почти не сбрасывает оборотов. Вода на анталийском побережье сохраняет тепло, а до середины октября температура воздуха держится на уровне около +23-27 градусов.

Сезон в Анталии продлят до середины ноября. В регион продолжают съезжаться туристы

Фото: Осень считается благоприятным периодом для поездок в регион (unsplash.com/gulin-esen)

Зимой в Анталии часто бывают дожди. Но в среднем погода зимой тоже довольно теплая. Температура воздуха колеблется от +10 до +17°С.

По словам специалиста по подбору туров Марины Казаковой, туристов, которые приезжают в отели Анталии в октябре-ноябре, ждет приятный бонус - бесплатный хамам и сауна.

"Также там доступны массаж и спа процедуры для тела - как раз то, что нужно для "перезагрузки". Рекомендую рассмотреть Турцию в качестве не только морского и пляжного, но и зимнего отдыха. Это также отличное место для встречи Нового года. Особенно страна подойдет тем, кто не любит кардинально менять климат", — добавляет Марина Казакова.

Напомним, мы писали, что курортный сезон в Греции растянется до зимы - на острова страны продолжается наплыв туристов.

Также стало известно, что роскошные острова в Индийском океане станут доступнее для украинских туристов.

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