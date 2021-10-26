Спустя 20 месяцев строгого локдауна. Страна Среднего Востока открывается для туристов

Иран возобновит выдачу виз полностью вакцинированным туристам

Иран снова открывает свои двери для туристов, вакцинированных от COVID. Такое решение в стране приняли после почти 20 месяцев закрытия из-за пандемии, сообщает Ndtv.com.

Экспертная группа Ирана по борьбе с COVID одобрила возобновление работы над выдачей виз туристам, говорится в сообщении.

Как страна будет открываться для туристов

Страна Иран, наиболее пострадавшая от пандемии среди других стран в регионе, закрыла границы для иностранцев в марте 2020 года, за исключением медицинских и деловых поездок.

По данным таможенной администрации страны, среднее количество международных поездок в Иран и обратно снизилось на 80% за год до 20 марта 2021 года. По данным профильного министерства, в 2020-2021 годах туристический сектор Ирана зафиксировал убытки в размере 1,2 миллиарда долларов. Теперь же в стране заявили, что возобновят выдачу виз иностранным гостям, которые хотят приехать с туристической целью.

"Туристы, получившие две дозы вакцины против COVID и которые могут предъявить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, проведенного в течение 96 часов, могут получить визу", — сообщило местное информационное агентство ISNA.

Там отметили, что сюда не входят путешественники из стран, которые Всемирная организация здравоохранения считает подверженными высокому риску COVID.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, с начала пандемии в Иране зарегистрировано более 5,86 миллиона случаев инфицирования и более 125 000 смертей. При этом власти признали, что реальное число смертей от коронавируса в стране, вероятно, намного выше.

Фото: Архитектура Ирана (unsplash.com/iman-soleimany-zadeh)

Число ежедневных случаев COVID в Иране за последние недели снизилось после пика в августе. В сентябре министр культурного наследия, туризма и ремесел Эззатолла Заргами объявил, что по указу президента выдача туристических виз и поток иностранных туристов, которые могут пересекать наземных и воздушных границ будут возобновлены.

На данный момент в Иране около 51,1 миллиона человек получили первую дозу вакцины против коронавируса. 30,1 миллиона человек прошли полную вакцинацию (из 83-миллионного населения страны).

Можно ли сегодня ехать в Иран из Украины

Согласно данным интерактивной карты украинского МИДа, обновленным 5 октября этого года, въезд гражданам Украины по состоянию на сегодня разрешен. При этом въезд остается визовым.

"Но возможность оформления визы в международных аэропортах Ирана приостановлена в связи с введенными в Иране мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией", — уточняется на сайте.

В то же время на сайте Visit Ukraine отмечают, что электронные визы в Иран можно получить перед вылетом по ссылке.

"При пересечении границы лица должны предоставить данные на состояние здоровья (заполняется на месте) и справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVIID. Справка должна быть оформлена ​​на английском языке и выдана в иностранном государстве не позднее 96 часов до момента прибытия в Иран", — поясняют в Visit Ukraine.

Фото: Тегеран, столица Ирана (unsplash.com/sajad-nori)

В случае отсутствия справки иностранцам будет отказано во въезде в Иран, а граждане этой страны должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию, предупреждают на сайте.

Также Иран не разрешает въезд при наличии сертификатов о вакцинации (в смартфоне или бумажных) или справки от выздоровления от COVID.

Ранее стало известно, когда туристов начнут пускать на Бали и кто сможет попасть на курортный остров.

Также сообщалось, что первые чартерные рейсы на Сейшелы из Украины планируются ближе к Новому году.