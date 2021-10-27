Туристы боятся лететь. Осенью продажи туров по популярным направлениям резко снизились: в чем причина

В туркомпаниях вынуждены корректировать полетные программы

Путешествия на популярные курорты за границей снова оказались под угрозой. После триумфального летнего сезона туристические компании начали терять продажи.

Основной причиной отказов от тура накануне вылета в октябре стали неожиданные позитивные результаты тестов на COVID и заболеваемость, сообщают в профильном издании Turprofi.com.ua.

При этом в последние дни туристы также меньше интересуются путевками. Представители туристического бизнеса отмечают: продажи туров в Турцию и Египет начали "проседать" даже накануне школьных каникул – традиционно популярном периоду для мини-отпусков. Из-за снижения спроса туроператорам приходится корректировать полетные программы.

В чем причина ситуации с турами и что делать с путевкой, если турист не может лететь из-за COVID – в материале РБК-Украина.

"Туристы болеют, а страховка не срабатывает"

Эксперты туристического рынка отмечают: у снижения спроса и продаж есть две причины. Первая – сезонность, вторая – страх перед COVID.

"Но отказаться от поездки, если ты уже забронировал тур и выкупил все, нельзя. Есть четкие штрафы. Тем более, сейчас нет глубины продаж: люди бронируют туры за короткий промежуток времени, который уже сразу штрафной. Зато у нас в случае COVID реально работает страховка от невыезда", – рассказала соучредитель туроператора TPG Елена Бойко.

Фото: Туристы вынуждены отказываться от поездок в последний момент из-за COVID (pixabay.com)

Хотя страховка от невылета есть в составе большинства туров, воспользоваться ею в случае заболевания COVID получается не у всех туристов.

"Страховка от невылета не всегда срабатывает. У каждого случая есть свои нюансы, есть множество ограничений и оговорок. Ясно, что страховые хотят минимизировать расходы, везде свои требования к пакету документов — людям не всегда просто разобраться", – объясняет руководитель сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Эксперты отмечают: туристы болеют у каждого туроператора, а в последнее время количество заболевших еще и растет.

"Даже среди наших клиентов недавно заболела одна семья. Но сказать, что COVID массово косит туристов, я не могу", - отмечает директор туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

По его мнению, проседание спроса – закономерное явление после всплеска бронирований на Покрову.

"Недавно все выезжали на праздники. Буквально до конца прошлой недели у нас были практически рекордные для этого периода времени продажи. И только с понедельника, 18 октября, начался спад — обычно после пиковых дат так и бывает", – объясняет тенденцию специалист.

Фото: Отдых в Турции (booking.com)

Отказные туры продают с огромными скидками

Основная масса туров из Украины в настоящее время приходится на два направления – Турцию и Египет. Цены за недельный отдых в Турции стартуют от 190 евро, а в Египте — от 210 долларов, отмечают в издании.

Между тем, в обе страны для въезда нужно предъявлять документ о вакцинации или негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 71 часа до въезда. В Турции есть еще вариант въезжать с негативным экспресс-тестом за 48 часов. Фактически у туристов после получения положительного результата теста у кого-то из семьи до вылета остается не больше двух-трех суток.

Чтобы компенсировать хотя бы часть уплаченной за путевку суммы, не дожидаясь компенсации от страховой компании, туристы или турагенты пытаются продать туры как "отказные". Таких путевок с большими скидками и датами вылета в ближайшие два дня до тура - с каждым днем все больше в соответствующих группах в соцсетях.

Фото: Отдых в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Например, в группе Facebook "Отказные туры" немало объявлений, в которых предлагают выкупить путевки по существенно сниженным ценам.

"Срочно! Отказной тур в Египет (Шарм). Отличный пятизвездочный отель, первая линия, номерной фонд, питание, развлечения. Цена значительно снижена. Цена продажи – 26000 гривен с 38 000 гривен. Отель "в стопе", на рейсах мест нет", - написали в группе о путевке за день до вылета.

У многих объявлений по срочной продаже туров в тексте указана причина "отказа": "Продаю тур родителей. Заболели", "У туриста ковид", "Выручайте. Заболел ребенок", " Туристы серьезно заболели, не могут лететь".

Напомним, мы писали, что в октябре на Шри-Ланке начался туристический бум.

Также мы рассказывали,какой курорт Египта назвали самым безопасным для туристов.