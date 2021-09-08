"Романтика и невероятные впечатления": самые красивые локации Средиземноморья для туров на яхтах в бархатный сезон

Путешествия на яхтах в море за границей за последние годы становятся все популярнее. Ведь под парусами можно не только увидеть острова и бухты, но и популярные туристические локации с другого ракурса. Бархатный сезон – удачное время для путешествия по морю, ведь солнце уже не так припекает, а погода в Средиземноморском регионе держится еще летняя.

Такой отдых с популярным форматом "all inclusive" в отелях имеет общего - только слово "отдых" и страну, где его проводить, отмечает в комментарии РБК-Украина Сергей Викарчук, специалист по подбору туров на яхтах.

На просьбе издания он рассказал об особенностях путешествий на яхтах за границей и красивые локации для посещения островов под парусами.

Сколько стоит недельный тур на яхте

Неделя аренды яхты (обычно все фрахтуются с субботы по субботу) – обходится в среднем в 2000-3000 евро. В зависимости от размера имеется определенное количество кают. Обычно яхты парусные, но имеют и мотор. Такие набирают небольшую скорость.

Фото: Яхты в порту (unsplash.com/o-kante)

Паруса любят ценители ветра и скорости. Но большинству туристов нравится море и отсутствие других людей, поэтому они предпочитают путешествия с мотором, отмечает Сергей Викарчук.

"В последний раз я ходил на яхте на 5 кают, в двухместной мы могли разместиться с двумя малыми дочками. Бывают большие катамараны - там суммы в 5-10 тысяч евро, даже до миллионов доходит", - вспоминает он.

Основные яхты, подходящие для туров - от 40 футов на 3-4 каюты, на 8-10 человек.

"Эти две 2-3 тысячи евро разбрасывают на количество путешественников. Затем в стоимость включают услуги шкипера – от 100-150 евро в сутки (до 1000 евро в неделю). Также есть расходы на авиабилеты, трансфер от аэропорта до марины - порта, где стоят яхты", - объясняет организатор туров на яхтах.

Обязательной также является "судовая" касса – надо скинуться по 100 евро на еду, провиант, воду, бумагу, необходимые вещи. За эти же средства на каждом острове можно заправиться электричеством, топливом, питьевой и технической водой.

"Также важна статья расходов – страховой депозит. Это сумма обычно равна сумме аренды яхты и используется на возмещение владельцу судна каких-либо убытков по вине путешественников", - добавляет специалист.

Фото: Расходы на яхте делят между туристами (unsplash.com/nate-johnston)

Бывают туры, которые включают перелет, трансфер, услуги шкипера, страховку - такие туры стоят около тысячи евро, но бывают акционные предложения – например, по 690 евро.

Если определенная категория туристов хочет тур с питанием и обслуживанием, как на круизных лайнерах – это может стоить десятки тысяч евро за неделю.

Турция, Хорватия, Греция: самые красивые места для туров на яхте осенью

Основные направления для яхтинга, которые самые любимые среди украинцев – Греция, Турция, Хорватия, объясняет Сергей Викарчук. Иногда - Черногория (но там немного привлекательных мест), Албания - довольно "слабенькая", далее по Средиземному морю интересны Италия и Франция.

"Греция и Турция удобны по авиарасположению - 2-3 часа лететь, и по цене аренды яхты", — поясняет специалист.

Фото: Путешествия на яхтах в Эгейском море в Турции (РБК-Украина)

В сентябре-октябре лучший регион для путешествия на яхте – в Эгейском море у Мармариса в Турции. Там разработан целый маршрут с посещением бухт и каскада островов вдоль Ликийской тропы.

"Также мне нравится Кефалония в Греции в Ионическом море - там очень голубая вода, красивые пейзажи на островах, романтика, закрытые бухты, куда можно попасть только на яхтах", — рассказывает о своих впечатлениях путешественник.

Он добавляет: также очень хорошие места есть в Хорватии - у островов Хвар, Брач, Крка. Там очень комфортно. В частности потому, что хорватский язык очень похож на украинский.

Фото: Пейзажи в Хорватии, Дубровник (unsplash.com/matthias-mullie)

Романтика и приключения: локации, которые запоминаются надолго

"Обычно капитаны уже знают все острова, где можно остановиться на экскурсии и пришвартоваться на ночь, сколько нужно времени для отдыха на каждом и на путь между ними. И вечером за бокалом вина все обсуждают, какой маршрут лучше выбрать на следующий день. Поэтому маршрут может меняться каждый день", — рассказывает Сергей Викарчук.

За время недельного путешествия можно неторопливо посетить 3-4 острова, увидеть лучшие локации и накупаться на красивых пляжах. Во время путешествия на яхте туристы могут остановиться на каком-нибудь интересном острове, взять машину в аренду и поездить по выдающимся местам, увидеть природные и археологические достопримечательности.

"Путешественникам на яхте нравятся пейзажи вокруг. Когда рядом проходят другие корабли, и все друг другу машут. Какая-то в этом есть романтика и приключение. На всех островах можно поесть что-то вкусное. Например, на греческом острове Метана мы пошли и нарвали с детьми апельсины", — вспоминает Сергей Викарчук.

Почти на каждом греческом острове есть свои уникальные места, которые можно увидеть за день: на острове Эгина путешественники взяли в аренду авто за 50 евро, доехали до церкви, потом к фисташковым полям, потом - к другому порту, куда не заходят корабли, пообедали и поехали к другим археологических памятникам.

Фото: Пейзажи греческого острова Лефкада (unsplash.com/johnny-chen)

"Возле греческого острова Лефкада есть каскад островов. Эти места считаются самыми красивыми в мире - там голубая вода, на лодке можно зайти в гроты и пройти к водопадам, есть лианы. Ощущения - космические", — делится впечатлениями он.

В Хорватии можно не только путешествовать между островами, а пойти на яхте вплоть до Дубровника или подняться вверх до Истрии.

"Там очень интересная архитектура, сохраненная с австрийских времен. Можно зайти в пиратский город Омиш или Сплит, переходить по воде из одного порта материковой части к другому. Но маршрут по времени не успевает охватить все побережье страны, поэтому капитаны составляют его заранее по частям Хорватии", — обращает внимание Викарчук.

Особенности отдыха под парусами: что стоит учесть

Путешествие между островами обычно длится 3-8 часов. Но стоит заметить, что яхты не "ночуют" в море: на ночь они заходят в порты, где капитан должен каждый вечер должен отметиться. Также в порту пополняют необходимые запасы – покупают услуги по электроснабжению, горючее, воду. В портовых городах есть также таверны, рестораны, супермаркеты, разнообразные развлечения.

Фото: Порт с яхтами в турецком городе Фетхие (РБК-Украина)

"В Украине такой сервис плохо развит, включая Крым. А в Греции и Хорватии я наконец увидел, как это должно быть организовано", — рассказывает путешественник.

Во время тура на яхте "пассажиры" спят в каютах, но бывает, что иногда женщины просят забронировать им номер в отеле. При желании можно переночевать в палатках на безлюдном пляже - туда можно доплыть на шлюпке, но этого должна хотеть вся команда.

Часто утром вместо завтрака на яхте можно пойти в таверну в порту. Но кто-то может готовить для себя отдельно.

"Яхта – это автономный дом, и четыре семьи "несут вахту", обслуживают других: убирают, готовят еду. Если нанимать человека для этого – это дополнительные расходы. Наши украинцы любят взять такую яхту и по очереди выполнять такие обязанности", — объясняет Сергей Викарчук.

Он добавляет: собираются 8-10 человек, которые должны пробыть неделю вместе в море и на островах. Это должно быть "боевое слаживание", когда каждый выполняет часть обязанностей.

Фото: Во время путешествия можно поучиться морскому делу (unsplash.com/max-libertine)

"Капитан руководит яхтой, но просит нас о помощи – кто-то подвязывает кранцы, тросы подтянуть, якоря спустить, паруса поднять - можно поучиться морскому делу", — отмечает специалист.

По его мнению, такие туры очень хорошо организовывать для сотрудников одной компании, чтобы сплотить команду и увидеть, как коллеги взаимодействуют между собой.

"Там нет работы. Это все в наслаждение, это романтика: чувствовать паруса, затянуть эти тросы "восьмеркой". Я стоял за штурвалом - это такое удовольствие, чувствовать, как ты поворачиваешь, и яхта наклоняется. Также - готовить себе еду, покупать свежую рыбу у рыбаков и жарить ее, кормить местных котов. Или же пойти в таверну, и вам за 26 евро принесут большую тарелку морепродуктов, которые можно полтора часа есть и пить домашнее вино", — делится впечатлениями собеседник.

Напомним, ранее мы писали, какую страну Средиземноморья стоит выбрать для отдыха - Турцию или Грецию.

Также стало известно, что в сентябре в Турции начался обвал цен на туры.