Бухты, пляжи и венецианское наследие: чем интересен Корфу – любимый курорт итальянцев в Греции

Остров Керкира и пляжи Лефкады: как доехать и что посмотреть

Украинская семья из Энергодара, Наталья и Дмитрий Будянские вместе с дочерью, продолжают свое путешествие по Европе, следуя поставленной цели - за 38 дней объехать 7000 километров в пяти странах.

В своей новой колонке для Travel РБК-Украина Наталья рассказывает о двух живописных островах Греции – Корфу и Лефкада, где семья провела неделю. Далее - прямая речь Натальи.

ПЦР-тест для посадки на паром: как добраться на остров с континента

На остров Корфу ходят паромы. Важно, что для посадки надо заполнить COVID- анкету (болел или не болел, с кем контактировал за последние 14 дней и так далее) и сдать ПЦР- тест. Тесты в Греции делают бесплатно.

Уезжая обратно с острова на материк, нужен свежий тест. Его делают всем туристам, выезжающим из острова, он тоже бесплатный. Его результаты подвязываются к QR-коду PLF (passenger location form) - той самой анкете со всеми данными, которая нужна для въезда в Грецию и которую проверяют в каждом порту.

Фото: Во время посадки на паром вместе с билетами выдают анкеты (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Мы приехали утром заранее до отправления парома, сделали тест дочке. Все быстро, без проблем. Но вот только результаты должны быть только вечером. Мы этого не учли. А паром отправляется через два часа. Что делать? Решили спрятать Карину на заднем сиденье. Прикрыть парео и закидать панамками. В машине черные стекла - авось не заметят? Очень не красиво, понимаю, а что делать? Решаем рискнуть.

Вместе с билетами пассажира выдают коронавирусный опросник. То же самое, что при въезде. У нас их никто не проверил. Наша авантюра увенчалась успехом. Карину не заметили. Она спокойно вышла на палубе, и мы все время провели вместе в кондиционированном помещении снэк-бара, играя в карты.

Корфу: остров с венецианским наследием

Это очень известный остров среди тех, кто когда-либо интересовался Грецией. Корфу – это итальянское и более известное название острова, греки же называют его Керкира. Это самый северный и второй по площади среди Ионических островов.

Почти 400 лет Корфу принадлежал Венеции, а после победы Наполеона остров перешел во владение Франции. В 1799 году остров был захвачен русским адмиралом Ушаковым, а через 7 лет уже стал принадлежать французам.

Затем перешел во владение Британии, пока Лондонская конвенция не передала эти Ионические острова Греции. Теперь Корфу - любимое место отдыха итальянцев. Также здешние узкие улочки и фасады домов очень напоминают архитектуру современной Италии.

Что посмотреть

Много рассказывать об этом не буду – все путеводители пестрят яркими фото главных мест Корфу, обязательных к посещению. Но помимо разрекламированных пляжей, аквапарка, музеев и крепости, хочу отметить одну знаковую точку, куда приезжают практически все туристы - "Трон Кайзера".

Фото: Живописные виды Корфу (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Это смотровая площадка на самой верхушке горы острова с панорамным видом на 360 градусов. Отсюда видно весь Корфу и соседнюю Албанию. Названа локация в честь Вильгельма второго, который очень любил здесь отдыхать и подолгу любоваться видом острова. Кайзер выкупил дворец, провел электричество, и стал приезжать туда в отпуск каждый год.

Развлечение – "поймай самолет"

Есть на Корфу чудный туристический аттракцион. Называется "поймай самолёт". На это фактически есть только две секунды – время, за которое в небе прямо над вашей головой пролетает самолет.

Чтобы сделать такой кадр, надо выбрать удачный ракурс. Тонкая полоска бетонного парапета, соединяющая два берега - место очень популярное. И более привлекательное, на мой взгляд, чем смотровая "Трон Кайзера".

Фото: Поймать кадр с самолетом – порой непростая задача (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Находится это место возле взлетно- посадочной полосы международного аэропорта. Каждые 5-10 минут в небе над головой взлетают и садятся самолеты. Самое главное - успеть сделать тот самый кадр. Лайфхак от фотографа: идите к центру мостика, "цельтесь" только на те самолеты, которые идут на посадку, а не на взлет. А чтобы в кадр попали человек и самолет одновременно, фотографу надо лечь и снимать все это с нижнего ракурса.

Остров Лефкада: чем особенна локация

Лефкада соединяется с материком двумя мостами. Сначала проезжаешь подводный тоннель, а на сам остров ведет раздвижной мост через пролив. Примерно каждый час на 15 минут прекращается движение автотранспорта, гудит сирена, закрывается шлагбаум.

Мост поднимает свои раздвижные части (те, что для въезда) и поворачивается на 90 градусов, освобождая пролив. По воде на остров заходят яхты, катера и парусники. Неимоверное зрелище! Потом гудит сирена, и затем мост поворачивается обратно.

Фото: Остров Лефкада (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Пока едешь к столице, по левой стороне видно огромную марину с разнокалиберными яхтами, по правой - небо в разноцветных парашютах. На досках в заливе Ионического моря лавируют сотни кайтов. Останавливаемся на первой же смотровой и не можем отвести глаз.

Пляжи Лефкады: основные локации

Самые красивые пляжи острова находятся на западном побережье. Добраться к ним можно лишь на машине, скутере или квадроцикле. Многие туристы, прилетевшие самолетом, так и делают - берут авто в прокат.

Еще здесь очень популярна услуга - лодка в прокат. За 120 евро (плюс депозит в 150 евро блокируют на карте) дают карту ближайших мелких островов, и с 9 до 6 вечера вы можете почувствовать себя капитаном, выбирая любую понравившуюся бухту.

На знаменитых пляжах Ялос, Эгремни, Порто-Кацики и Василики в августе отдыхает множество туристов. Кажется, сегодня мало кого пугает то, что к Ялосу ведет дикий серпантин, а часть дороги разрушена землетрясением 2015 года. Здесь очень много палаточников: размещаются кто где пожелает. Много семей с детьми.

До Эгремни можно доехать машиной только до парковки. Дальше - пешком 2 км и еще 365 ступеней вниз. Этому пляжу присвоена награда качества - "Голубой флаг". Тонкая полоска песка находится под огромной отвесной скалой, которая нависает полумесяцем.

Фото: Пляж Эгремни, к которому ведут 365 ступеней вниз (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Порто-Кацики (в переводе с греческого - Бухта Козлов) - это пляж из большинства рекламных буклетов острова Лефкада.

К нему можно доехать на машине. Цена за парковку - 5 евро. Смотровая площадка по правой стороне бухты также разрушена землетрясением. Но эти трещины в скале никак не пугают туристов, с удовольствием резвящихся с синих водах Ионического моря. К слову, здесь сразу от берега глубоко, также есть каменистая галька на пляже.

Фото: Пляж Порто-Кацики (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Раньше в Василиках был порт, откуда уходили паромы на Кефалонию (соседний остров). Сейчас вместо порта марина с белоснежными яхтами, пляж ветряный, поэтому его ценят любители виндсерфинга и кайтов.

Вся "тусовочная" жизнь переместилась в горд Нидри. Там же открыли новый порт. Рядом с городом находится еще одна природная достопримечательность - самый большой водопад острова Лефкада. Дорога к нему очень живописная, но вот сам водопад летом оказался не такой впечатляющий, как на картинках в интернете.

Фото: Водопад – самый крупный на острове (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Отмечу, что на жилье в кемпинге мы потратили 20 евро на всю семью за одну ночью.

Едем дальше. До встречи на Кефалонии!

Ранее семья Будянских побывала в уникальном скальном комплексе на севере Греции и рассказала об этом РБК-Украина.

Также сообщалось, в какие экзотические страны стоит ехать на отдых осенью.