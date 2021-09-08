"Романтика та неймовірні враження": найкрасивіші локації Середземномор'я для турів на яхтах в оксамитовий сезон

Куди вирушити під вітрилами у Греції, Туреччині та Хорватії
Мандрівки на яхтах в морі за кордоном за останні роки стають все популярніші. Адже під вітрилами можна не лише побачити острови та бухти, але й популярні туристичні локації з іншого ракурсу. Оксамитовий сезон – вдалий час для мандрівки морем, адже сонце вже не так припікає, а погода у Середземноморському регіоні тримається ще літня.
Такий відпочинок із популярним форматом "all inclusive" в готелях має спільне - лише слово "відпочинок" і країну, де його проводити, зазначає в коментарі РБК-Україна Сергій Вікарчук, фахівець з підбору турів на яхтах.
На прохання видання він розповів про особливості мандрівок на яхтах за кордоном та найгарніші локації для відвідування островів під вітрилами.
Тиждень оренди яхти (зазвичай всі фрахтуються з суботи по суботу) – обходиться в середньому у 2000-3000 євро. В залежності від розміру є певна кількість кают. Зазвичай яхти вітрильні, але мають і мотор. Такі набирають невелику швидкість.
Фото: Яхти у порту (unsplash.com/o-kante)
Вітрила люблять поціновувачі вітру і швидкості. Але більшості туристів подобається море і відсутність інших людей, тому вони надають перевагу подорожі з мотором, відзначає Сергій Вікарчук.
"Востаннє я ходив на яхті на 5 кают, у двомісній ми могли розміститися з двома малими доньками. Бувають великі катамарани – там суми в 5-10 тисяч євро, навіть до мільйонів доходить", - згадує він.
Основні яхти, які підходять для турів – від 40 футів на 3-4 каюти, на 8-10 осіб.
"Ці дві 2-3 тисячі євро розкидають на кількість мандрівників. Потім у вартість включають послуги шкіпера – від 100-150 євро на добу (до 1000 євро на тиждень). Також є витрати на авіаквитки, трансфер від аеропорту до маріни - порту, де стоять яхти", - пояснює організатор турів на яхтах.
Обов'язковою також є "суднова" каса – треба скинутися по 100 євро на їжу, провіант, воду, папір, необхідні речі. За ці самі кошти на кожному острові можна заправитися електрикою, паливом, питною і технічною водою.
"Також важлива стаття витрат – страховий депозит. Це сума зазвичай дорівнює сумі оренди яхти і використовується на відшкодування власнику судна якихось збитків з вини мандрівників", - додає спеціаліст.
Бувають тури, які включають переліт, трансфер, послуги шкіпера, страховку – такі тури коштують близько тисячі євро, але бувають акційні пропозиції – наприклад, по 690 євро.
Якщо певна категорія туристів хоче тур із харчуванням і обслуговуванням, як на круїзних лайнерах – це може коштувати десятки тисяч євро за тиждень.
Основні напрямки для яхтингу, які найулюбленіші серед українців – Греція, Туреччина, Хорватія, пояснює Сергій Вікарчук. Іноді - Чорногорія (але там небагато привабливих місць), Албанія - доволі "слабенька", далі по Середземному морю цікавими є Італія та Франція.
"Греція і Туреччина зручні за авіарозташуванням – 2-3 години летіти, і за ціною оренди яхти", - пояснює фахівець.
Фото: Подорожі на яхтах в Егейському морі в Туреччині (РБК-Україна)
У вересні-жовтні найкращий регіон для мандрівки на яхті – в Егейському морі біля Мармарису в Туреччині. Там розроблений цілий маршрут з відвідуванням бухт і каскаду островів уздовж Лікійської стежки.
"Також мені подобається Кефалонія у Греції в Іонічному морі – там дуже блакитна вода, гарні пейзажі на островах, романтика, закриті бухти, куди можна потрапити тільки на яхтах", - розповідає про свої враження мандрівник.
Він додає: також дуже гарні місця є в Хорватії – біля островів Хвар, Брач, Крка. Там дуже комфортно. Зокрема тому, що хорватська мова дуже схожа на українську.
Фото: Краєвиди у Хорватії, Дубровник (unsplash.com/matthias-mullie)
"Зазвичай капітани вже знають всі острови, де можна зупинитися на екскурсії та пришвартуватися на ніч, скільки потрібно часу для відпочинку на кожному і на шлях між ними. І увечері за келихом вина всі обговорюють, який маршрут краще обрати наступного дня. Тому маршрут може мінятися кожного дня", - розповідає Сергій Вікарчук.
За час тижневої мандрівки можна неквапливо відвідати 3-4 острова, побачити найкращі локації та накупатися на красивих пляжах. Під час мандрівки на яхті туристи можуть зупинитися на якомусь цікавому острові, взяти машину в оренду і поїздити визначними місцями, побачити природні та археологічні цікавинки.
"Мандрівникам на яхті подобаються довколишні пейзажі. Коли поряд проходять інші кораблі, і всі одне одному махають. Якась в цьому є романтика і пригода. На всіх островах можна поїсти щось смачне. Наприклад, на грецькому острові Метана ми пішли нарвали з дітьми апельсини", - згадує Сергій Вікарчук.
Майже на кожному грецькому острові є свої унікальні місця, які можна побачити за день: на острові Егіна мандрівники взяли в оренду авто за 50 євро, доїхали до церкви, потім до фісташкових полів, потім - до іншого порту, куди не заходять кораблі, пообідали й поїхали до інших археологічних пам'яток.
Фото: Краєвиди грецького острова Лефкада (unsplash.com/johnny-chen)
"Біля грецького острова Лефкада є каскад островів. Ці місця вважаються найкрасивішими у світі – там блакитна вода, на човні можна зайти у гроти й пройти до водоспадів, є ліани. Відчуття - космічні", - ділиться враженнями він.
У Хорватії можна не лише мандрувати між островами, а піти на яхті аж до Дубровника або піднятися до Істрії.
"Там дуже цікава архітектура, збережена з австрійських часів. Можна зайти в піратське місто Оміш або Спліт, переходити водою з одного порту материкової частини до іншого. Але маршрут по часу не встигає охопити усе узбережжя країни, тому капітани складають його заздалегідь по частині Хорватії", - звертає увагу Вікарчук.
Подорож між островами зазвичай триває 3-8 годин. Але варто зауважити, що яхти не "ночують" в морі: на ніч вони заходять у порти, де капітан має кожен вечір має відмітитися. Також в порту поповнюють необхідні запаси – купують послуги з електропостачання, пальне, воду. В портових містах є також таверни, ресторани, супермаркети, різноманітні розваги.
Фото: Порт із яхтами у турецькому місті Фетхіє (РБК-Україна)
"В Україні такий сервіс погано розвинутий, включаючи Крим. А в Греції й Хорватії я нарешті побачив, як це має бути організовано", - розповідає мандрівник.
Під час туру на яхті "пасажири" сплять у каютах, але буває, що інколи жінки просять забронювати їм кімнату в готелі. За бажання можна переночувати у палатках на безлюдному пляжі - туди можна доплисти на шлюпці, але цього має хотіти вся команда.
Часто вранці замість сніданку на яхті можна піти в таверну в порту. Але хтось може готувати для себе окремо.
"Яхта – це автономний будинок, і чотири родини "несуть вахту", обслуговують інших: прибирають, готують їжу. Якщо наймати людину для цього – це додаткові витрати. Наші українці полюбляють взяти таку яхту і по черзі виконувати такі обов'язки", - пояснює Сергій Вікарчук.
Він додає: збираються 8-10 осіб, які мають пробути тиждень разом в морі та на островах. Це має бути "бойове злагодження", коли кожен виконує частину обов'язків.
Фото: Під час подорожі можна повчитися морській справі (unsplash.com/max-libertine)
"Капітан керує яхтою, але просить нас допомоги – хтось підв'язує кранці, троси підтягнути, якорі спустити, вітрила підняти – можна повчитися морської справи", - зазначає фахівець.
На його думку, такі тури дуже добре організовувати для співробітників однієї компанії, щоб згуртувати команду і побачити, як колеги взаємодіють між собою.
"Там немає роботи. Це все в насолоду, це романтика: відчувати вітрила, затягнути ці троси "вісімкою". Я стояв за штурвалом – це таке задоволення, відчувати, як ти повертаєш, і яхта нахиляється. Також - готувати собі їжу, купувати свіжу рибу у рибалок і смажити її, годувати місцевих котів. Або ж піти у таверну, і вам за 26 євро принесуть велику тарілку морепородуктів, які можна півтори години їсти та пити домашнє вино", - ділиться враженнями співрозмовник.
Нагадаємо, раніше ми писали, яку країну Середземномор'я варто обрати для відпочинку - Туреччину чи Грецію.
Також стало відомо, що у вересні в Туреччині почався обвал цін на тури.