"Романтика та неймовірні враження": найкрасивіші локації Середземномор'я для турів на яхтах в оксамитовий сезон

Мандрівки на яхтах в морі за кордоном за останні роки стають все популярніші. Адже під вітрилами можна не лише побачити острови та бухти, але й популярні туристичні локації з іншого ракурсу. Оксамитовий сезон – вдалий час для мандрівки морем, адже сонце вже не так припікає, а погода у Середземноморському регіоні тримається ще літня.

Такий відпочинок із популярним форматом "all inclusive" в готелях має спільне - лише слово "відпочинок" і країну, де його проводити, зазначає в коментарі РБК-Україна Сергій Вікарчук, фахівець з підбору турів на яхтах.

На прохання видання він розповів про особливості мандрівок на яхтах за кордоном та найгарніші локації для відвідування островів під вітрилами.

Скільки коштує тижневий тур на яхті

Тиждень оренди яхти (зазвичай всі фрахтуються з суботи по суботу) – обходиться в середньому у 2000-3000 євро. В залежності від розміру є певна кількість кают. Зазвичай яхти вітрильні, але мають і мотор. Такі набирають невелику швидкість.

Фото: Яхти у порту (unsplash.com/o-kante)

Вітрила люблять поціновувачі вітру і швидкості. Але більшості туристів подобається море і відсутність інших людей, тому вони надають перевагу подорожі з мотором, відзначає Сергій Вікарчук.

"Востаннє я ходив на яхті на 5 кают, у двомісній ми могли розміститися з двома малими доньками. Бувають великі катамарани – там суми в 5-10 тисяч євро, навіть до мільйонів доходить", - згадує він.

Основні яхти, які підходять для турів – від 40 футів на 3-4 каюти, на 8-10 осіб.

"Ці дві 2-3 тисячі євро розкидають на кількість мандрівників. Потім у вартість включають послуги шкіпера – від 100-150 євро на добу (до 1000 євро на тиждень). Також є витрати на авіаквитки, трансфер від аеропорту до маріни - порту, де стоять яхти", - пояснює організатор турів на яхтах.

Обов'язковою також є "суднова" каса – треба скинутися по 100 євро на їжу, провіант, воду, папір, необхідні речі. За ці самі кошти на кожному острові можна заправитися електрикою, паливом, питною і технічною водою.

"Також важлива стаття витрат – страховий депозит. Це сума зазвичай дорівнює сумі оренди яхти і використовується на відшкодування власнику судна якихось збитків з вини мандрівників", - додає спеціаліст.

Фото: Витрати на яхті ділять між туристами (unsplash.com/nate-johnston)

Бувають тури, які включають переліт, трансфер, послуги шкіпера, страховку – такі тури коштують близько тисячі євро, але бувають акційні пропозиції – наприклад, по 690 євро.

Якщо певна категорія туристів хоче тур із харчуванням і обслуговуванням, як на круїзних лайнерах – це може коштувати десятки тисяч євро за тиждень.

Туреччина, Хорватія, Греція: найкрасивіші місця для турів на яхті восени

Основні напрямки для яхтингу, які найулюбленіші серед українців – Греція, Туреччина, Хорватія, пояснює Сергій Вікарчук. Іноді - Чорногорія (але там небагато привабливих місць), Албанія - доволі "слабенька", далі по Середземному морю цікавими є Італія та Франція.

"Греція і Туреччина зручні за авіарозташуванням – 2-3 години летіти, і за ціною оренди яхти", - пояснює фахівець.

Фото: Подорожі на яхтах в Егейському морі в Туреччині (РБК-Україна)

У вересні-жовтні найкращий регіон для мандрівки на яхті – в Егейському морі біля Мармарису в Туреччині. Там розроблений цілий маршрут з відвідуванням бухт і каскаду островів уздовж Лікійської стежки.

"Також мені подобається Кефалонія у Греції в Іонічному морі – там дуже блакитна вода, гарні пейзажі на островах, романтика, закриті бухти, куди можна потрапити тільки на яхтах", - розповідає про свої враження мандрівник.

Він додає: також дуже гарні місця є в Хорватії – біля островів Хвар, Брач, Крка. Там дуже комфортно. Зокрема тому, що хорватська мова дуже схожа на українську.

Фото: Краєвиди у Хорватії, Дубровник (unsplash.com/matthias-mullie)

Романтика і пригоди: локації, які запам'ятовуються надовго

"Зазвичай капітани вже знають всі острови, де можна зупинитися на екскурсії та пришвартуватися на ніч, скільки потрібно часу для відпочинку на кожному і на шлях між ними. І увечері за келихом вина всі обговорюють, який маршрут краще обрати наступного дня. Тому маршрут може мінятися кожного дня", - розповідає Сергій Вікарчук.

За час тижневої мандрівки можна неквапливо відвідати 3-4 острова, побачити найкращі локації та накупатися на красивих пляжах. Під час мандрівки на яхті туристи можуть зупинитися на якомусь цікавому острові, взяти машину в оренду і поїздити визначними місцями, побачити природні та археологічні цікавинки.

"Мандрівникам на яхті подобаються довколишні пейзажі. Коли поряд проходять інші кораблі, і всі одне одному махають. Якась в цьому є романтика і пригода. На всіх островах можна поїсти щось смачне. Наприклад, на грецькому острові Метана ми пішли нарвали з дітьми апельсини", - згадує Сергій Вікарчук.

Майже на кожному грецькому острові є свої унікальні місця, які можна побачити за день: на острові Егіна мандрівники взяли в оренду авто за 50 євро, доїхали до церкви, потім до фісташкових полів, потім - до іншого порту, куди не заходять кораблі, пообідали й поїхали до інших археологічних пам'яток.

Фото: Краєвиди грецького острова Лефкада (unsplash.com/johnny-chen)

"Біля грецького острова Лефкада є каскад островів. Ці місця вважаються найкрасивішими у світі – там блакитна вода, на човні можна зайти у гроти й пройти до водоспадів, є ліани. Відчуття - космічні", - ділиться враженнями він.

У Хорватії можна не лише мандрувати між островами, а піти на яхті аж до Дубровника або піднятися до Істрії.

"Там дуже цікава архітектура, збережена з австрійських часів. Можна зайти в піратське місто Оміш або Спліт, переходити водою з одного порту материкової частини до іншого. Але маршрут по часу не встигає охопити усе узбережжя країни, тому капітани складають його заздалегідь по частині Хорватії", - звертає увагу Вікарчук.

Особливості відпочинку під вітрилами: що варто врахувати

Подорож між островами зазвичай триває 3-8 годин. Але варто зауважити, що яхти не "ночують" в морі: на ніч вони заходять у порти, де капітан має кожен вечір має відмітитися. Також в порту поповнюють необхідні запаси – купують послуги з електропостачання, пальне, воду. В портових містах є також таверни, ресторани, супермаркети, різноманітні розваги.

Фото: Порт із яхтами у турецькому місті Фетхіє (РБК-Україна)

"В Україні такий сервіс погано розвинутий, включаючи Крим. А в Греції й Хорватії я нарешті побачив, як це має бути організовано", - розповідає мандрівник.

Під час туру на яхті "пасажири" сплять у каютах, але буває, що інколи жінки просять забронювати їм кімнату в готелі. За бажання можна переночувати у палатках на безлюдному пляжі - туди можна доплисти на шлюпці, але цього має хотіти вся команда.

Часто вранці замість сніданку на яхті можна піти в таверну в порту. Але хтось може готувати для себе окремо.

"Яхта – це автономний будинок, і чотири родини "несуть вахту", обслуговують інших: прибирають, готують їжу. Якщо наймати людину для цього – це додаткові витрати. Наші українці полюбляють взяти таку яхту і по черзі виконувати такі обов'язки", - пояснює Сергій Вікарчук.

Він додає: збираються 8-10 осіб, які мають пробути тиждень разом в морі та на островах. Це має бути "бойове злагодження", коли кожен виконує частину обов'язків.

Фото: Під час подорожі можна повчитися морській справі (unsplash.com/max-libertine)

"Капітан керує яхтою, але просить нас допомоги – хтось підв'язує кранці, троси підтягнути, якорі спустити, вітрила підняти – можна повчитися морської справи", - зазначає фахівець.

На його думку, такі тури дуже добре організовувати для співробітників однієї компанії, щоб згуртувати команду і побачити, як колеги взаємодіють між собою.

"Там немає роботи. Це все в насолоду, це романтика: відчувати вітрила, затягнути ці троси "вісімкою". Я стояв за штурвалом – це таке задоволення, відчувати, як ти повертаєш, і яхта нахиляється. Також - готувати собі їжу, купувати свіжу рибу у рибалок і смажити її, годувати місцевих котів. Або ж піти у таверну, і вам за 26 євро принесуть велику тарілку морепородуктів, які можна півтори години їсти та пити домашнє вино", - ділиться враженнями співрозмовник.

Нагадаємо, раніше ми писали, яку країну Середземномор'я варто обрати для відпочинку - Туреччину чи Грецію.

Також стало відомо, що у вересні в Туреччині почався обвал цін на тури.