Турция или Греция: сравниваем тонкости отдыха в двух популярных странах Средиземноморья

Романтика, колорит истории и семейный отдых: как выбрать локацию для отпуска в августе

Высокий сезон на морских курортах продолжается. Многие туристы ищут самые интересные страны для отдыха и сравнивают их особенности.

Летом самым популярным направлением становится Средиземное море, а для украинцев в этом сезоне лидерами по привлекательности цен и доступности в этом регионе оказались курортные страны Турция и Греция.

РБК-Украина узнавало у экспертов, какую из двух стран выбрать для отпуска, если сложно определиться по путеводителям.

"Страна-музей": за каким отдыхом едут в Турцию и Грецию

Чаще всего путешественники отмечают, что в Греции - множество богатых историей мест. Афины, Санторини, Миконос, Дельфы, Олимпия, Крит, Родос, Салоники - нередко для исследования даже небольшой части культурного наследия Греции не хватит и нескольких отпусков.

Фото: Древний город Делфы в Греции (unsplash.com/victor malyushev)

И действительно - если сравнивать культурную составляющую отдыха в обеих странах, то в Греции она проявляется ярче. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал Александр Новиковский, заместитель гендиректора компании "TEZ TOUR Украина".

"У Греции - своя колоритная атмосфера, которой нет в Турции. Греция - более утонченная, романтическая и атмосферная страна с определенной харизмой", - описывает особенности направления эксперт.

Он добавляет: это огромная страна-музей, где есть не только пляжный отдых, но и огромные возможности для экскурсионного отдыха.

"Греки гордятся своей историей и стараются показать больше достопримечательности туристам. Если приезжаешь в Турцию, можно на что-то обратить внимание через раз. Если приезжаешь в Грецию, тебе везде говорят: смотрите, наслаждайтесь, это артефакты, прикосновение к истории", - отмечает Александр Новиковский.

При этом директор крупной туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура уверен, что сам отдых, экскурсионные программы и природу Греции и Турции сравнивать некорректно.

"Каждая из двух стран прекрасна и уникальна по-своему. В Турции - прекрасные природные и архитектурные места, которые не уступают Греции. Нередко бывает, что в Турции ищут Грецию, и наоборот. Считаю, что этого делать не нужно. Если мечтаете о Греции - просто побывайте там, но не ищите сходства с ней в другой стране", - добавляет он.

Фото: Ликийские гробницы в Турции, Дальян (unsplash.com/ray harrington)

Греция больше подойдет тем, кто хочет исследовать новые места, а не сидеть в отеле неделю или две. Там часто берут в аренду авто и едут по разным городам, наслаждаясь местной природой и архитектурой, поясняет Демура:

"Античность, богатейшая история, размеренная жизнь и одновременно - активный туризм. И, конечно, огромное множество всего другого, что может представлять интерес для нашего туриста".

Питание: в Турции - all inclusive, в Греции - аутентичные таверны

Турцию чаще выбирают те, кто ценит отдых в формате all inclusive. Особенно много таких отелей - на побережье Средиземного моря. К слову, часто предложения отдыха по системе "все включено" на Анталийском побережье можно найти по очень выгодным ценам.

Фото: Питание в турецком отеле (booking.com)

"В Турции "берут" гостеприимством, разными опциями семейного отдыха на разный кошелек, а также - системой питания all inclusive. А вот в Греции почти нет системы питания "все включено". Как правило, в греческих отелях действует система питания "завтрак и ужин" или "завтрак". Отдельные отели предлагают all inclusive, но стоимость – заоблачная", - отмечает заместитель гендиректора "TEZ TOUR Украина".

В то же время в Греции - множество аутентичных таверн, где можно насладиться разнообразием местной кухни. Есть рестораны и кафе на любой вкус и кошелек, отмечает Андрей Демура.

"Оливки, свежие фрукты и овощи, морская рыба - то, что можно найти в Греции практически в любом заведении. Там - множество свежих морепродуктов, которые рыбаки только что привезли на рынок, продавая свой улов", - говорит директор компании.

Фото: Уличные кафе в Ханье, Греция (unsplash.com/Matthieu Oger)

Свежесть продуктов в Греции - одна из особенностей, которую особенно отмечают путешественники. Один из вернувшихся из Греции туристов пишет на профильном форуме, что как-то зашел в один из местных ресторанчиков, и там ему отказались нести блюдо из рыбы, так как она была привезена рыбаками с моря "не сегодня утром, а вчера вечером". Другие пользователи отмечают, что средиземноморские продукты - естественная и обусловленная местной природой основа питания самих греков, благодаря чему в стране - довольно много долгожителей.

Инфраструктура на курортах: где больше премиум-гостиниц

Среди некоторых туристов бытует мнение, что премиальных комфортных отелей значительно больше в Турции, чем в Греции. Другие же говорят, что такого рода гостиницы расположены в Греции только в отдельных регионах. К примеру, одной из таких локаций на Крите (самом большом острове страны) считается северное побережье недалеко от рыбацкого городка Элунда.

Но Андрей Демура считает, что такого рода гостиницы в любом случае есть в любой курортной стране, куда сейчас активно едут украинцы - и в Турции, и в Греции, и в Болгарии.

"Во всех этих странах можно найти отели среднего, среднего комфортного и премиального класса. Вопрос заключается только в их количестве. Действительно, в Турции их просто больше, и выбор - шире", - считает он.

Фото: Отель в Бодруме, Турция (booking.com)

По его мнению, в Турции значительно активнее, чем в Греции, пытаются завоевать нишу премиального сегмента.

"Турция в контексте развития отельной инфраструктуры ведет в хорошем смысле агрессивную политику. К слову, колоссального прогресса в туризме страна добилась всего лишь за 25 лет, активно начав развивать сферу. В том числе - за счет развития инфраструктуры. Можете представить, еще пять лет назад в Греции сложно было найти отель с водными горками! А это важно для многих семей, которые едут с детьми. Турки в этом смысле задают тренд более активно, стремительно идя на всех парах вперед", - объясняет причины популярности страны эксперт.

К слову, ранее мы писали, как выбрать премиальный отель в Турции и на что обращать внимание при планировании отпуска комфорт-класса.

Пляжные зоны: в какой стране удобнее отдыхать под солнцем

Судя по отзывам туристов на форумах, в популярных локациях Греции - множество муниципальных пляжей, которые может посещать любой желающий. А вот в Турции все больше пляжных зон "отхватывают" отели, куда не зайти туристам, которые размещаются в кемпингах. Но чем дальше от курортных зон, тем больше диких и живописных пляжей можно найти в обоих странах.

К слову, в обеих странах сотни пляжей, отмеченных международной наградой "Голубой флаг" за чистоту и обустроенность. Например, в Греции таких в 2021 году – 545 пляжей (больше всего – на острове Крит и полуострове Халкидики), в Турции – 519 (больше всего в провинциях Анталия и Мугла).

Фото: Морской отдых в Турции и Греции (коллаж РБК-Украина)

При этом Грецию и Турцию "объединяет" Эгейское море, которое обеспечивает особый свежий климат. Оно отличается большей прозрачностью и бирюзовым цветом, большим количеством галечных пляжей и более соленой водой.

В Греции на Эгейском море можно отдохнуть на острове Санторини, Миконос, Родос, в Салониках. В Турции – на курортах Мармарис, Бодрум, Кушадасы, Фетхие.

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Также стало известно, что отдых на Эгейском море в Турции становится все более популярным у украинцев.