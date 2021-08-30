"Отдых дешевле, чем он того стоит": в Турции начался обвал цен на туры в сентябре

В Анталии продолжается туристический бум

В Турции в последние дни августа – очередной рекорд по количеству туристов на курортах. В самой популярной локации – Анталии - уже насчитали больше 5 млн отдыхающих с начала года. Такие цифры приводит издание Turizm Ajansi.

Статистику прибытий в аэропорт обнародовало управление культуры и туризма провинции. Сообщается, что разница с пандемийным 2020 годом – разительная.

"Количество туристов, прибывающих в город по воздуху увеличилось на 253 процента и составило 5 миллионов 50 тысяч 701 человек", - отмечается в сообщении.

В 2021 году с 1 по 27 августа в аэропорт Анталии прибыли 1 млн 656 тыс. 19 путешественников. В минувшем году за аналогичный период – 672 424 человека.

Страны, из которых в 2021 году на Анталийское побережье прилетело больше всего туристов: Россия – 34,1% прибытий, Украина – 20,6% путешественников, Германия – почти 12% отдыхающих, Польша – 5,4% пассажиров.

Несмотря на "вал" туристов, на курортах отмечается резкое снижение цен. С чем связаны скидки – в материале.

Какие туристы выбирают отдых в Анталии

В аэропорт Анталии прибывают туристы, которые отдыхают преимущественно на Средиземноморском побережье Турции. Половина из них – россияне. Далее - отдыхающие из стран Ближнего Востока: больше всего приезжают из Кувейта, Иордании и Катара. Такую оценку дал бывший заместитель министра культуры и туризма Турции Гюман Кызылтан в своей колонке в газете "Observation".

Фото: Отдых в Алании (unsplash.com/mert kahveci)

"Учитывая среднюю заполняемость, получается цифра 70-80%. Мы можем добавить к этой картине некоторое количество немецких туристов. Однако эта цифра, похоже, ниже ожиданий. Немцы особенно предпочтут сентябрь и октябрь", - передает слова эксперта издание.

Он добавляет: на Анталийское побережье едут также много украинцев – благодаря тому, что для наших туристов нет ограничений ни при въезде, ни при возвращении домой.

Однако туризм Турции так и не дождался путешественников из северных и скандинавских стран, таких как Англия, Дания, Швеция и Норвегия. Также продолжают действовать ограничения Израиля на поездки в Турцию.

Фото: Виды в Анталье (pixabay.com)

"Цены будут "бесплатные" для иностранных туристов"

По словам Гюмана Кызылтана, местные туристы стекаются на эгейские и средиземноморские курорты, такие как Бодрум и Чешме. По его мнению, это приводит к "ценовой анархии".

"Мы можем ожидать неприятную картину доходов от туризма в конце сезона. Цены будут достаточно низкими, чтобы их можно было назвать "бесплатными" для иностранных туристов", - отмечает чиновник.

Он добавляет, что Турции необходимо немедленно пересмотреть уровень противоэпидемических мер, а туристическим компаниям - свою ценовую политику.

"Этим летом Греция переполнена туристами, которые не могли приехать в Турцию. Италия находится в лучшем положении, чем Турция, с точки зрения стабильности цен и спроса", - рассказывает он о ситуации на конкурирующих рынках.

Отели в Турции - современные, новые и красивые, а услуги – регулярные, добавляет эксперт.

"Но, к сожалению, те, кто приезжает в нашу страну на отдых, предпочитают отдых гораздо дешевле, чем он того стоит", - говорит он о причинах заниженных цен.

Фото: Пляж на Эгейском море (unsplash.com/alper akin)

К слову, из-за начала учебного года "горящие" туры в Турцию с вылетом "завтра" в последние дни августа предлагали по цене от 7 тысяч гривен за двоих туристов на 6 ночей – в 3* отеле в Бельдиби в питанием "все включено". До скидки этот тур стоил 19,5 тыс. грн.

На даты в первые дни осени цены ненамного выше. 3 сентября можно отправиться в Аланию за 273 евро (8639 гривен) за двоих с авиаперелетом и страховкой.

Напомним, мы писали про лучшие страны для комфортного пляжного отдыха в сентябре.

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