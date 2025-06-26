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Залізничні маршрути Україною, які варто побачити хоча б раз у житті: від них перехоплює подих

Четвер 26 червня 2025 19:02
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Залізничні маршрути Україною, які варто побачити хоча б раз у житті: від них перехоплює подих Найкрасивіші маршрути потягом Україною (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анна Шиканова

Подорож потягом - це не лише зручно, а й неймовірно красиво. Деякі маршрути відкриють вам краєвиди, які перехоплюють подих: гори, річки, озера та історичні міста за вікном вагона створюють відчуття справжньої магії.

Які найгарніші та наймальовничіші залізничні маршрути України подарують справжнє задоволення кожному мандрівникові, розповідає РБК-Україна.

Подорож потягом - це особливий спосіб побачити країну з вікна вагона, відкривши для себе її природні багатства та культурні скарби.

Україна, зі своєю різноманітною географією - від широких степів до величних Карпатських гір, - пропонує чимало мальовничих залізничних маршрутів.

Вони ідеально підходять для туристів, які хочуть насолодитися унікальними краєвидами, помірним ритмом подорожі та зануритись у колорит місцевості.

Карпатський експрес (Івано-Франківськ - Рахів)

Цей маршрут вважають одним із найкрасивішим в Україні. Поїзд прямує крізь серце Карпатських гір, відкриваючи пасажирам неймовірні краєвиди на круті скелі, стрімкі гірські потоки, густі ліси та традиційні гуцульські села з їхньою унікальною культурою.

Особливо вражає місто Ворохта з його знаменитим кам’яним віадуком 1895 року, який вражає як інженерною думкою, так і красою навколишніх гірських пейзажів. Для любителів природи та спокійних подорожей цей маршрут - справжня знахідка.

Залізничні маршрути Україною, які варто побачити хоча б раз у житті: від них перехоплює подих

Залізничні кам'яні мости у Ворохті (фото: Вікіпедія)

Львів - Чернівці через Карпати

Цей поїзд курсує мальовничими пагорбами та лісами Західної України, прокладаючи шлях через природні багатства і затишні села, що зберегли колорит регіону.

Під час подорожі відкриваються краєвиди на зелені гірські схили, а також історичні пам’ятки Буковини. Потяг проходить кілька гірських перевалів, що робить поїздку захопливою та цікавою як для туристів, так і для місцевих мешканців.

Це ідеальний маршрут для тих, хто хоче поєднати комфорт подорожі з насолодою природою.

Рахів - Мукачево (Закарпаття)

Маршрут веде через мальовничі долини Закарпаття, де за вікном відкриваються неймовірні краєвиди на виноградники, хвойні ліси та мальовничі гори.

Закарпаття славиться своєю багатою культурою і виноробством, тому цей маршрут чудово підходить для тих, хто хоче поєднати мандрівку з гастрономічними відкриттями.

Потяг проходить через кілька тунелів і вузьких ущелин, що робить поїздку ще більш захопливою.

Залізничні маршрути Україною, які варто побачити хоча б раз у житті: від них перехоплює подих

Краєвиди Закарпаття (фото: Вікіпедія)

Київ - Кам’янець-Подільський (через Вінницю)

Цей маршрут проходить через мальовничі краєвиди Поділля - регіону з численними пагорбами, лісами та річками.

Поїздка дає змогу побачити справжню красу центрально-західної України, відчути атмосферу історичних міст із їхніми фортецями, старовинною архітектурою і живою культурою.

Відвідувачі мають змогу не лише насолодитися природою, а й поринути в історію країни, адже Кам’янець-Подільський відомий своєю вражаючою фортецею та унікальним старим містом.

Ужгород - Київ

Цей маршрут проходить через Західну і Центральну Україну, демонструючи контрасти ландшафтів країни.

Він відкриває перед пасажирами красу Закарпаття з його гірськими долинами, зеленими лісами, а також багатство культурних та історичних пам’яток Львова і центральних областей.

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче відчути широту українських краєвидів і глибину національної історії.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Туристичний портал "Україна туристична", Офіційний сайт "Укрзалізниці", публікації "Вокзал.UA".

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