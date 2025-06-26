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Железнодорожные маршруты по Украине, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни: от них перехватывает дыхание

Четверг 26 июня 2025 19:02
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Железнодорожные маршруты по Украине, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни: от них перехватывает дыхание Самые красивые маршруты поездом по Украине (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анна Шиканова

Путешествие на поезде - это не только удобно, но и невероятно красиво. Некоторые маршруты откроют вам виды, которые перехватывают дыхание: горы, реки, озера и исторические города за окном вагона создают ощущение настоящей магии.

Какие самые красивые и живописные железнодорожные маршруты Украины подарят настоящее удовольствие каждому путешественнику, рассказывает РБК-Украина.

Путешествие на поезде - это особый способ увидеть страну из окна вагона, открыв для себя ее природные богатства и культурные сокровища.

Украина, со своей разнообразной географией - от широких степей до величественных Карпатских гор, - предлагает немало живописных железнодорожных маршрутов.

Они идеально подходят для туристов, которые хотят насладиться уникальными пейзажами, умеренным ритмом путешествия и окунуться в колорит местности.

Карпатский экспресс (Ивано-Франковск - Рахов)

Этот маршрут считают одним из самых красивых в Украине. Поезд следует сквозь сердце Карпатских гор, открывая пассажирам невероятные виды на крутые скалы, стремительные горные потоки, густые леса и традиционные гуцульские села с их уникальной культурой.

Особенно впечатляет город Ворохта с его знаменитым каменным виадуком 1895 года, который поражает как инженерной мыслью, так и красотой окружающих горных пейзажей. Для любителей природы и спокойных путешествий этот маршрут - настоящая находка.

Железнодорожные маршруты по Украине, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни: от них перехватывает дыхание

Железнодорожные каменные мосты в Ворохте (фото: Википедия)

Львов - Черновцы через Карпаты

Этот поезд курсирует по живописным холмам и лесам Западной Украины, прокладывая путь через природные богатства и уютные села, сохранившие колорит региона.

Во время путешествия открываются виды на зеленые горные склоны, а также исторические достопримечательности Буковины. Поезд проходит несколько горных перевалов, что делает поездку увлекательной и интересной как для туристов, так и для местных жителей.

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет совместить комфорт путешествия с наслаждением природой.

Рахов - Мукачево (Закарпатье)

Маршрут ведет через живописные долины Закарпатья, где за окном открываются невероятные виды на виноградники, хвойные леса и живописные горы.

Закарпатье славится своей богатой культурой и виноделием, поэтому этот маршрут прекрасно подходит для тех, кто хочет совместить путешествие с гастрономическими открытиями.

Поезд проходит через несколько тоннелей и узких ущелий, что делает поездку еще более увлекательной.

Железнодорожные маршруты по Украине, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни: от них перехватывает дыхание

Пейзажи Закарпатья (фото: Википедия)

Киев - Каменец-Подольский (через Винницу)

Этот маршрут проходит через живописные пейзажи Подолья - региона с многочисленными холмами, лесами и реками.

Поездка позволяет увидеть настоящую красоту центрально-западной Украины, почувствовать атмосферу исторических городов с их крепостями, старинной архитектурой и живой культурой.

Посетители могут не только насладиться природой, но и окунуться в историю страны, ведь Каменец-Подольский известен своей впечатляющей крепостью и уникальным старым городом.

Ужгород - Киев

Этот маршрут проходит через Западную и Центральную Украину, демонстрируя контрасты ландшафтов страны.

Он открывает перед пассажирами красоту Закарпатья с его горными долинами, зелеными лесами, а также богатство культурных и исторических достопримечательностей Львова и центральных областей.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет ощутить широту украинских пейзажей и глубину национальной истории.

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Туристический портал "Украина туристическая", Официальный сайт "Укрзализныци", публикации "Вокзал.UA".

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