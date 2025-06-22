Берестечко, Крути, Лютіж: як зараз живуть села, де писалась історія України

На карті сучасної України є села, які колись були ареною кривавих битв - вирішальних для історії нашої країни. Нині ці місця виглядають мирно й тихо, але земля під ногами зберігає сліди давніх боїв.

Де проходили визначні битви за Україну, і як ці села змінилися за століття, розповідає РБК-Україна.

Берестечко (с. Пляшева, Рівненська область)

У червні-липні 1651 року на полі біля села Пляшева відбулася грандіозна битва між козацько-татарським військом під проводом Богдана Хмельницького та польською армією короля Яна II Казимира.

Це була наймасштабніша битва Хмельниччини, що тривала понад тиждень, і завершилася важкою поразкою для козаків після втечі татарських союзників.

Втрати з обох боків сягнули десятків тисяч, а її наслідком стало укладення невигідного для України Білоцерківського договору.

Сьогодні село живе звичайним сільським життям. На місці подій діє Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви", з Михайлівською церквою і козацькими могилами.

Михайлівська церква (фото: Вікіпедія)

Жовті Води (Дніпропетровська область)

У квітні-травні 1648 року поблизу урочища Жовті Води відбулася перша велика переможна битва Визвольної війни Богдана Хмельницького проти польського війська.

За підтримки кримських татар козаки розгромили загін Стефана Потоцького, що складався з досвідчених найманців і шляхти.

Ця перемога піднесла бойовий дух козацької армії та селянства й дала старт подальшим наступальним кампаніям.

Сьогодні Жовті Води - невелике місто, але пам’ятне поле битви збереглося на південному заході, неподалік сучасного центру, з меморіальними знаками й туристичними маршрутами.

Пам'ятник "Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років" (фото: Вікіпедія)

Крути (с. Пам’ятне/Крути, Чернігівська область)

29 січня 1918 року біля станції Крути відбулася героїчна битва молодих добровольців - курсантів, студентів і гімназистів - проти більшовицького війська, яке просувалося на Київ.

Попри чисельну перевагу противника, українці тримали оборону кілька годин, що дозволило уряду УНР укріпити захист столиці. Загинули до 600 бійців, більшість із яких поховані з почестями на Аскольдовій могилі в Києві.

Зараз на цьому місці розташований меморіал Героїв Крут із музейною експозицією. Село живе спокійним життям, але приваблює туристів і шанувальників історії.

Монумент і символічна могила загиблих героїв Крут під час проведення урочистостей 29 січня (фото: Вікіпедія)

Лютіж (с. Лютіж, Київська область)

Саме Лютізький плацдарм став відправною точкою для звільнення Києва від нацистської окупації. За кілька днів боїв радянські війська зазнали величезних втрат, але змогли прорвати оборону й 6 листопада увійти до столиці.

Сьогодні поруч із селом туристи можуть відвідати Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році". Село розвивається як передмістя столиці з розвиненою інфраструктурою.

Пам'ятник загиблим у Другій Світовій війні(фото: Вікіпедія)

Пилява (Хмельницька область)

У вересні 1648 року біля села Пилява війська Богдана Хмельницького завдали нищівної поразки польському війську під проводом князів Заславського, Конецпольського та Остроруга.

Битва увійшла в історію завдяки масштабній паніці в лавах шляхти, яка кинула обоз і втекла з поля бою. Перемога відкрила шлях для подальших наступів козаків на Львів і Замостя та посилила авторитет гетьмана в Європі.

Сьогодні у Пилявах збереглися пам’ятні знаки, а сама місцевість залишається місцем паломництва істориків і краєзнавців.

Пам'ятний знак з нагоди Пилявської битви (фото: Вікіпедія)