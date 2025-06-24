Що заборонено в Карпатах у 2025 році: правила та штрафи, про які варто знати кожному

Карпати - одне з найулюбленіших місць для відпочинку українців та іноземців. У 2025 році в Україні посилили відповідальність за порушення в межах заповідних зон: тепер навіть "звичні" дії можуть коштувати кілька тисяч гривень.

РБК-Україна з посиланням на видання Visit Ukraine розповідає, що саме заборонено в Карпатах і які штрафи за порушення.

Розведення багать

Паліть вогонь лише в спеціально облаштованих місцях, які позначені табличками або встановлені адміністрацією національних парків. Вогонь у випадковому місці може призвести до лісової пожежі та знищення рідкісної флори.

Лісова охорона регулярно перевіряє території і стежить за дотриманням правил. Навіть випадкове порушення може обернутися суттєвим штрафом. Тому краще скористатися мангалом або офіційною зоною відпочинку.

Штраф: до 4 590 грн.

Заборонене купання у водоймах

Не всі озера в Карпатах доступні для купання - деякі з них є частиною заповідників. Вода там особливо чиста, але надзвичайно чутлива до впливу людини. Купання порушує екологічний баланс і шкодить унікальним видам рослин та тварин.

Крім того, вода в гірських озерах дуже холодна і купання може бути небезпечним для здоров’я. Порушення тягне за собою грошове стягнення, особливо при повторних випадках.

Купатися заборонено в водоймах:

Синевир

Несамовите

Брескул

Усі водойми в заповідниках

Штраф: до 2 000 грн (за повторне порушення - більше).

У заповідних водоймах не можна купатися, але можна плавати на човнах або плотах (фото: Getty)

Катання на квадроциклах та джипах

Використання квадроциклів або позашляховиків поза дозволеними маршрутами негативно впливає на природне середовище. Руйнується трав’яний покрив, порушуються міграційні шляхи диких тварин, знищується рідкісна флора.

Такі розваги мають бути лише в межах офіційно затверджених трас. У разі порушення не лише накладається штраф, а й вимагається компенсація завданих збитків. Відпочинок не має шкодити природі.

Штраф: 510 грн + компенсація шкоди до 9 000 грн.

Забруднення сміттям

Пластикові пляшки, залишки їжі, недопалки - усе це не лише псує краєвиди, а й шкодить екосистемі. Сміття потрапляє у ґрунт, забруднює підземні води, знищує рослинність.

У Карпатах встановлено багато контейнерів і вивісок із нагадуванням не смітити. Якщо ж вас впіймають на порушенні, готуйтесь до грошового штрафу.

Штраф: від 340 до 1 700 грн.

Незаконна вирубка дерев

Використовувати гілки для багаття чи ставити намет із ялинових гілок - це більше не романтика, а пряме порушення закону. Знищення лісу навіть у невеликому обсязі загрожує екосистемі та передбачає серйозні наслідки.

Це може бути як адміністративне покарання, так і кримінальна відповідальність у разі завдання значної шкоди. Закон чітко визначає рівень відповідальності для різних категорій порушників.

Штраф: