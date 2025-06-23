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7 країн Європи, щоб скуштувати найкраще вино, пиво й не тільки

Понеділок 23 червня 2025 13:22
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7 країн Європи, щоб скуштувати найкраще вино, пиво й не тільки У які країни поїхати за новими алкогольними враженнями (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

Справжній алкогольний гастротуризм - це подорож у культуру спиртних традицій. Від легендарних дистилерій до секретних міцних локальних напоїв - кожна країна Європи дарує унікальні смакові враження.

РБК-Україна підібрало 7 найцікавіших напрямків, де можна зануритися в світ алкоголю через дегустації, екскурсії й атмосферу.

Франція (Шампань)

Регіон Шампань - серце всесвітньо відомого ігристого вина. Щорічно тут проходить "Route du Champagne en Fête" - дводенний святковий маршрут по виноробнях наприкінці липня.

Тур охоплює візити до великих шампанських будинків, дегустації під музику та гастрономічні поєднання - справжній винний карнавал. Додайте екскурсії до підвалів Реймса, особливий антураж і можливість скуштувати ексклюзивні купажі.

Чеська Республіка

Чехія - справжній чемпіон із споживання пива, де пивні цехи історично вписані в культуру. Абсолютний чемпіон - Пльзень, місце народження першого світового пілснера у 1842 році.

Крім традиційних лагєрів, варто спробувати місцеві напої - Бехеровку і сливовицю, які служать діжестивами.

У Моравії - регіоні з тисячолітньою виноробною культурою, можна поєднати пивні й винні дегустації. Місцеві винні фестивалі та фестивальні тури створюють атмосферу справжнього свята напою.

7 країн Європи, щоб скуштувати найкраще вино, пиво й не тількиЧеське пиво - світовий бренд (фото: Freepik)

Іспанія (Мадрид та Ібіца)

Мадрид - справжній рай для гурманів з помірними цінами: вино часто подається з тапас у подарунок. Барне життя столиці – це сотні тапас-барів і винних точок із атмосферою нічного життя.

Ібіца славиться як клубна столиця світу, де пити можна до ранку в легендарних клубах і барах. Тут поєднуються преміум-вечірки та вуличні бари з місцевим колоритом. Комбінуючи мадридське вино і нічну Ібіцу, отримуєте шикарний алкогольний трип.

Португалія (Дору)

Долина річки Дору - одне з найстаріших виноробних регіонів світу. Тут народжуються портвейн і вінью-верде - елегантні, освіжаючі вина з характером. Відвідування великих виноробень або невеликих сімейних винниць із дегустаціями - класика жанру.

Крім вина, тут є природні річкові пляжі й винні прогулянки на традиційних човнах. Поєднання еко‑туризму й винної культури - чудова можливість відпочити тілом і душею.

Шотландія

Шотландія - батьківщина скотчу, з понад 150 діючими дистилеріями по всій країні. Регіони Спейсайд, Айла, Гайленд і Лоуленд пропонують захопливі тури з гідом і дегустаціями в атмосферних складах.

Особливо вражаючі "складські" дегустації - рідкісні зразки прямо з бочок. Туристична інфраструктура ідеальна: відвідування, проживання, екскурсії вже оформлені й доступні для мільйонів відвідувачів щороку.

Поїздка по славетному Scotch Whisky Trail дарує справжнє занурення у культуру напою.

7 країн Європи, щоб скуштувати найкраще вино, пиво й не тількиУ Шотландії можна спробувати віскі прямо з бочок (фото: Freepik)

Швеція

Швеція має унікальні напої - наприклад, Gotlandsdricka, домашнє пиво з ялівцем, на якому навіть проводять чемпіонати. Скандинавські країни сміливо експериментують із міцними напоями, і Швеція не виняток.

Відвідування пивоварень, дегустації настоянок, атмосферні бари Стокгольма й Гетеборга створюють справжній автентичний досвід. Тут легко натрапити на нові алкогольні тренди ще до того, як вони стануть модними.

Молдова

Молдова - одна з найбільших винних країн Європи за кількістю виноробень. Cricova - найбільший винний підземний комплекс, Castel Mimi - елегантний шато з музеєм і ресторанами, Mileștii Mici - найбільша колекція вин у світі.

Національний День Вина відкриває для туристів навіть закриті винні підземелля. Крім вина, країна має мальовничу природу, старовинні монастирі й теплу гостинну атмосферу. Це справжнє відкриття для тих, хто шукає щось нове й душевне.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Huff Post, Trip Advisor, Lifehacker.

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