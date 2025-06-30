Втомилися від повітряних тривог? Ось найбезпечніші міста України, куди поїхати відпочити

Закарпаття: спокій, природа та нові туристичні можливості

Закарпатська область сьогодні вважається одним із найбезпечніших регіонів України. Тут майже не чути повітряних тривог, немає комендантської години, а обласний центр Ужгород з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не зазнав ударів.

Цей регіон має унікальне розташування - поруч із країнами НАТО та ЄС, що зменшує ймовірність атак. Також тут відсутні великі стратегічні об'єкти, які могли б стати цілями для ворога.

Закарпаття не тільки безпечне, а й привабливе для туристів: гори, термальні джерела, унікальна кухня та виноробство створюють ідеальні умови для відпочинку. Розвинена транспортна мережа дозволяє легко дістатися з одного міста до іншого.

А завдяки природному парку "Синевир" та замкам регіону, мандрівка може стати незабутньою пригодою.

Подорожі з дітьми

Для родин з дітьми Закарпаття - це справжня знахідка. Чисте повітря, тиха обстановка та велика кількість еколокацій дають змогу не тільки відпочити, а й оздоровитися.

Особливо популярні міста - Мукачево, Берегово, Хуст, Свалява та Межигір’я, де є все необхідне для безпечного дозвілля. Тут можна не просто гуляти, а відвідати ферми з оленями, міні-зоопарки або відпочити в термальних басейнах.

Інфраструктура чудово підходить для сімейних подорожей: зручний громадський транспорт, готелі різного класу, кав’ярні, екскурсії.

Крім того, туристичні оператори пропонують цікаві формати турів - гастрономічні маршрути, велопрогулянки, поїздки до водоспадів та СПА. А тим, хто вперше їде до регіону, варто почати з екскурсії замками Закарпаття - це поєднання історії, краси та вражень.

Сьогодні Закарпатська область - найбезпечніше місце України (фото: Вікіпедія)

Які ще регіони вважаються відносно безпечними

Окрім Закарпаття, варто звернути увагу на західні та центральні області України. Львівщина, Івано-Франківщина, Чернівеччина - регіони з розвиненою культурною та туристичною інфраструктурою, де спостерігається мінімальна кількість тривог.

У центрі країни безпечно подорожувати до Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Черкаської та Полтавської областей. Київ також поступово відновлюється, хоча в прикордонних районах Київщини слід бути уважними.

Не варто їхати до прикордонних районів Сумської, Чернігівської та Миколаївської областей, а також на схід і південь країни, де тривають бойові дії.

При плануванні маршруту рекомендується стежити за офіційними повідомленнями та уникати регіонів з високою загрозою. Туристичні подорожі залишаються можливими - головне, обирати перевірені та безпечні напрями.