Якщо до моря далеко: 7 найкращих місць в Україні для відпочинку біля води

Літо, спека і всі хочуть на море - але хтось за якихось причин не може? Не біда, в Україні є чимало мальовничих водойм - від затишних озер до облаштованих курортів із сучасною інфраструктурою.

РБК-Україна пропонує список чудових водних локацій, які варто відвідати цього сезону.

Шацькі озера, Волинь

Це затишний куточок природи на Поліссі, де чиста вода з прозорим дном та глибокі водойми. Озеро Світязь - найглибше й найпопулярніше, з піщаними пляжами та м’яким входом у воду.

Тут облаштовані зони для сімейного відпочинку й тихого релаксу, де можна насолоджуватися тишею. Інфраструктура включає бази відпочинку, кемпінги, прокат катамаранів і човнів.

Дістатися до озер просто: поїздом до Ковеля, далі маршруткою до Шацька або Світязя.

Озеро Світязь (фото: Вікіпедія)

Бакота, Хмельниччина

Бакота - мальовнича перлина Дністровського каньйону з вражаючими ландшафтами та тишею. Тут варто зупинитися, щоб відчути єднання з природою й насолодитися справжніми заходами сонця.

Пляжів майже немає, але є затишні місця для купання під навісами дерев. Інфраструктура - кемпінги, бази відпочинку та прокат човнів. Цей берег ідеальний для спокійного туризму, кемпінгу, йоги та річкових прогулянок.

Бакота (фото: Вікіпедія)

Озеро Молодості, Буковель

Це ідеальний варіант для тих, хто поєднує пляжний відпочинок з активними гірськими розвагами. Температура води - близько +22 °C, а береги облаштовані лежаками й кафе.

Доступні SUP-дошки, катамарани й водні атракції, а також картинг і аквапарк поруч. Озеро оточене курортною інфраструктурою - все, що потрібно для комфортного відпочинку. Це місце для сімей, друзів і любителів спорту.

Озеро Молодості, Буковель (фото: Hotelsbukovel.com.ua)

Київське море

Це велике водосховище всього за 30-40 хвилин від столиці - відмінне місце для швидкого релаксу. Піщані пляжі, соснові ліси, яхти, рибалка й зони для барбекю роблять відпочинок різноманітним.

Інфраструктура включає кемпінги, готелі, кафе й шезлонги. Температура води в літню пору досягає +28 °C, а вхід часто безкоштовний. Ідеальний варіант для вихідних із сімʼєю або друзями.

Київське море (фото: Вікіпедія)

Біле озеро, Рівненщина

Унікальна водойма з кришталево чистою водою та мінімальною людською діяльністю. Тут мешкають дикі тварини й рідкісні птахи.

Береги піщані, вода тепла, а пляжі - дикі, без великої інфраструктури. Є кемпінги та бази відпочинку, також популярна рибалка. Це справжній еко-відпочинок у тиші й природі.

Біле озеро (фото: Вікіпедія)

Черепашинецький кар’єр, Вінниччина

Кар’єр з бірюзовою водою серед соснового лісу - справжня "українська Хорватія". Тут можна плавати, засмагати на чистому піщаному березі, зняти гарні фото.

Інфраструктура мінімальна - місця для палаток, піщані ділянки й доступ до води. Найкраще підходить для любителів спокою й фотогенічних краєвидів. Це ідеальна локація для молодих пар і блогерів.

Черепашинецький кар’єр (фото: Вікіпедія)

Пляжі Черкас на Дніпрі

Міські пляжі перетворюються влітку на популярні зони відпочинку з пляжами, кафе й набережною. Серед них - Казбетський, Соснівський, Вейк-парк і "Живчик".

Тут можна поєднати пляжний відпочинок із культурними прогулянками й цікавими містами. Це варіант для тих, хто хоче поєднати пляж із міськими розвагами. Особливо підходить для спонтанних вояжів і вечірніх засідань біля води.

Казбетський пляж у Черкасах (фото: Kanivrada.com.ua)