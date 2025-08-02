Чому Куяльник називають українським Мертвим морем: 7 причин відвідати цей курорт

Куяльник - це не просто ще один санаторій біля моря. Це місце з потужною історією, унікальним кліматом і лікувальними властивостями, які вивчали ще в XIX столітті. Тут поєднуються природна тиша, цілюща ропа, грязі та повне перезавантаження для тіла й нервової системи.

РБК-Україна зібрало 7 причин, чому варто відвідати цей курорт хоча б раз у житті.

Історія курорту Куяльник

Куяльницький лиман розташований поруч з Одесою. У 1834 році тут відкрився перший санаторій - тоді його називали "лікувальницею для бідних".

Вже в середині XIX століття курорт став популярним серед військових, науковців і навіть знаті. Грязі Куяльника вивчали провідні лікарі СРСР.

Головне багатство курорту - це ропа (солона вода) і сульфідно-мулисті грязі, які мають потужну протизапальну, відновлювальну та анальгезуючу дію.

І хоча за останні роки санаторна інфраструктура дещо занепала, сам лиман і природа лишилися такими ж цілющими, як і 150 років тому.

Курорт Куяльник приймає туристів й досі (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

7 причин поїхати на Куяльник

Унікальні лікувальні грязі

Куяльницькі грязі використовують для терапії опорно-рухового апарату, жіночого здоров'я, шкірних захворювань і хронічних запалень. Ефект підтверджено науково.

Цілюща ропа лиману

Вода настільки солона, що тіло в ній не тоне. Купання в ропі стимулює кровообіг, зменшує біль у суглобах і покращує сон.

Абсолютна тиша і відсутність натовпів

Куяльник не схожий на стандартні туристичні локації. Це місце, де можна відпочити психічно, без шуму, черг і галасливої молоді.

Близькість до Одеси

До лиману можна доїхати маршруткою буквально за пів години від центру Одеси. Це ідеальна локація для одноденного релаксу або короткого вікенду.

Куяльник лікує не тільки тіло, а й душу (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

Ідеальне місце для діджитал-детоксу

Нестабільний мобільний зв'язок і майже повна відсутність інтернету роблять Куяльник несподівано ефективною зоною для відпочинку від соцмереж.

Гарний клімат

Поєднання степового та морського повітря створює ефект "м'якого інгалятора". Тут легко дихається, навіть людям із хронічними проблемами дихальних шляхів.

Атмосфера з легким флером ностальгії

Куяльник - це ретро-Україна, бо на території знаходяться старі корпуси, порожні алеї, запах сірководню і бабусі з ванночками на візках. І хоча цей курорт лікувальний і немає ніякого пафосу, тут все одно дуже приємно.

Куяльник - це справжнє Мертве море України (фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Getty Images)

Що важливо знати перед поїздкою