Пустая трата времени: гид назвал популярные места Рима, которые совсем не впечатляют

Даже самые известные достопримечательности Рима могут разочаровать, если изменился доступ или атмосфера.

Гид в Риме Олег Андрушкив в интервью РБК-Украина рассказал, почему фонтан Треви в последнее время оставляет смешанные впечатления у туристов и какая деталь может испортить любое путешествие по Италии, независимо от места.

Фонтан, к которому теперь стоят в очереди

В Риме есть известный фонтан Треви, который теперь становится не таким романтическим местом. По словам Андрушкива, проблема не в самом фонтане, который остается архитектурным шедевром, а в новых правилах доступа.

"Теперь нельзя просто подойти к линии воды. Часть пространства перед фонтаном превратилась в очередь, и чтобы приблизиться, нужно иногда ждать даже 10-15 минут", - отмечает гид.



Известный фонтан Треви в Риме (фото: Getty Images)

Он напомнил, что когда-то этот момент был спонтанным и волшебным: туристы подходили, бросали монетку и фотографировались. Теперь момент, который должен был бы быть волшебным, становится техническим, контролируемым.

Андрушкив надеется, что это лишь временные ограничения, но опасается, что они могут стать первым шагом к платному входу.

"Рим должен оставаться открытым, свободным и щедрым. Таким, каким он был всегда", - отмечает гид.

Что еще может испортить вашу поездку

Андрушкив признался, что не существует места в Италии, которое он бы категорически не советовал посещать. Однако есть важный нюанс, который влияет на впечатление от любой локации - удобная обувь.

"В исторических городах Италии очень много брусчатки, узких улочек, крутых лестниц. Каблуки постоянно застревают, ломаются... Я не раз видел, как туристки шли босиком, держа туфли в руках", - рассказывает он.

Его совет прост: оставить высокие каблуки дома и выбирать комфортную обувь, которая выдержит и прогулки по брусчатке, и долгие экскурсии.