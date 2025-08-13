ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Пустая трата времени: гид назвал популярные места Рима, которые совсем не впечатляют

Среда 13 августа 2025 12:05
UA EN RU
Пустая трата времени: гид назвал популярные места Рима, которые совсем не впечатляют Какие туристические локации Рима разочаровывают (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Даже самые известные достопримечательности Рима могут разочаровать, если изменился доступ или атмосфера.

Гид в Риме Олег Андрушкив в интервью РБК-Украина рассказал, почему фонтан Треви в последнее время оставляет смешанные впечатления у туристов и какая деталь может испортить любое путешествие по Италии, независимо от места.

Фонтан, к которому теперь стоят в очереди

В Риме есть известный фонтан Треви, который теперь становится не таким романтическим местом. По словам Андрушкива, проблема не в самом фонтане, который остается архитектурным шедевром, а в новых правилах доступа.

"Теперь нельзя просто подойти к линии воды. Часть пространства перед фонтаном превратилась в очередь, и чтобы приблизиться, нужно иногда ждать даже 10-15 минут", - отмечает гид.

Пустая трата времени: гид назвал популярные места Рима, которые совсем не впечатляют
Известный фонтан Треви в Риме (фото: Getty Images)

Он напомнил, что когда-то этот момент был спонтанным и волшебным: туристы подходили, бросали монетку и фотографировались. Теперь момент, который должен был бы быть волшебным, становится техническим, контролируемым.

Андрушкив надеется, что это лишь временные ограничения, но опасается, что они могут стать первым шагом к платному входу.

"Рим должен оставаться открытым, свободным и щедрым. Таким, каким он был всегда", - отмечает гид.

Что еще может испортить вашу поездку

Андрушкив признался, что не существует места в Италии, которое он бы категорически не советовал посещать. Однако есть важный нюанс, который влияет на впечатление от любой локации - удобная обувь.

"В исторических городах Италии очень много брусчатки, узких улочек, крутых лестниц. Каблуки постоянно застревают, ломаются... Я не раз видел, как туристки шли босиком, держа туфли в руках", - рассказывает он.

Его совет прост: оставить высокие каблуки дома и выбирать комфортную обувь, которая выдержит и прогулки по брусчатке, и долгие экскурсии.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рим Путешествия
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия