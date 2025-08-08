ua en ru
Новий рівень свободи: чому жінки все частіше обирають соло-мандрівки і що варто знати

П'ятниця 08 серпня 2025 08:21
Новий рівень свободи: чому жінки все частіше обирають соло-мандрівки і що варто знати Що таке соло-подорожі і чому вони стали трендом для жінок (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Подорожі наодинці ще кілька років тому здавалися екстремальним досвідом - "хіба це не небезпечно?" або "невже їй не самотньо?" Але зараз усе змінилося. І якщо раніше це був виняток із правил, то сьогодні - доволі популярна форма подорожей, особливо серед жінок.

Чому саме дівчата дедалі частіше відправляються у відпустку соло, розповідає РБК-Україна.

Свобода та вільний вибір

Соло-подорож - це насамперед про контроль над власним часом і вибором. Не треба узгоджувати маршрут з другом, терпіти чиюсь втому чи компромісні музеї, куди не хочеться.

"Я обожнюю соло-подорожі активно їх практикую ще з 15 років. Для мене це найкращий вид подорожей з усіх можливих! Ти сам все плануєш, пошук інформації, цікавих міст, ти перериваєш весь інтернет, щоб побудувати той самий маршрут. Ти гнучкий, можеш змінити, скорегувати свої плани під час поїздки, в якомусь місці залишитись довше, десь поїхати швидше на іншу локацію, замінити або щось викинути з програми", - розповіла РБК-Україна тревел-блогер Софія.

Вона додала, що такий формат дозволяє не під кого не підлаштовуватися та нічого та ні з ким не узгоджувати.

"Я люблю вид подорожей, який більшості людей не зайде. Я багато ходжу пішки, люблю підкорювати вершини, завжди знаходжу хайкінг-маршрути з шикарними краєвидами, але дорога туди нелегка і вимагає фізичної підготовки та витривалості. А я не хочу, щоб хтось поруч скиглив, що втомився, щось болить, хоче спати, їсти й таке інше", - пояснює Софія.

Зумери та мілленіали не хочуть чекати

Ці покоління - про досвід тут і зараз. Вони менше відкладають на "коли-небудь" і більше інвестують у враження, ніж у речі. За даними Booking.com, 59% мандрівниць зумерів заявили, що хочуть бодай раз поїхати кудись самостійно.

Серед причин, які вони вказують - це можливість відчути власні межі, відчути себе, спокій, насолодитися моментом.

"Між подивитися побільше та посидіти в ресторані, я завжди обираю перше. Саме в таких подорожах ти можеш реально познайомитися і відчути країну або місто, а не просто ходити туристичним маршрутом, сфотографувати 10 популярних місць та поїхати автобусом далі", - ділиться досвідом тревел-блогерка.

Розширення без зони комфорту

Соло-подорожі часто штовхають людину в ситуації, які не трапляються вдома. Незручні, часом тривожні, але вони й формують характер - говорити з незнайомцями, орієнтуватися в чужому місті, розв'язувати побутові проблеми без "порадників" поруч.

Це спосіб "дорослішання" і жінки все частіше обирають такі подорожі, щоб отримати власну незалежність - емоційну, фінансову чи соціальну.

Туріндустрія не стоїть осторонь

Туроператори вже підлаштувалися і зараз існують групові тури для соло-мандрівниць, спеціальні готелі з підвищеною безпекою, ресторани з комфортною посадкою "для однієї", навіть спеціальні вечірки.

Попит диктує пропозицію. І він зростає. Згідно з дослідженням Condé Nast Traveller, понад 65% жінок, які спробували соло-мандрівку, планують зробити це знову.

Але не треба ідеалізувати

Так, соло-подорож - це ресурсно, незалежно, самобутньо. Але й важко, і часом самотньо. Треба вирішувати все самій, захищати себе, нести відповідальність.

У деяких країнах жіноча поява наодинці досі викликає подив, а іноді й ризики. Тому здоровий скепсис і підготовка - must have.

Що варто знати тим, хто планує соло-поїздку

  • Обирайте країни з хорошим рейтингом безпеки для жінок (Ісландія, Португалія, Японія, Грузія).
  • Повідомляйте близьким про свої переміщення.
  • Не ігноруйте локальні закони та традиції.
  • Завжди майте план Б - особливо щодо ночівлі, коштів і зв’язку.
  • Зберігайте баланс між відкритістю і пильністю.

Поради соло-мандрівницям від тревел-блогерки Софії

  • Майте копії всіх документів та бронювань - на всякий випадок
  • Завжди повідомляйте рідним, де ви зупинилися і який у вас план маршруту, будьте на зв'язку
  • Не заходьте на вулиці з сумнівною репутацією (завчасно взнайте, де вони знаходяться)

"Не говоріть підозрілим людям, що подорожуєте самі. Завжди відповідайте, що чекаєте когось і зараз підійде ваш тато, чоловік, брат, будь-хто", - радить експертка, яка відвідала вже 26 країн.

  • Пильнуйте свої гроші, документи, телефон. Не зберігайте все разом, щоб знизити ризик.
  • Майте мінімальний необхідний для вас набір аптечки

"Дуже зручна річ - бананка. Коли всі цінні речі у вас постійно перед очима", - додає Софія.

Під час написання матеріалу були використані джерела: коментар тревел-блогерки Софії, HerHouse, Women Who Travel, Solo Female Travelers Club, Booking, Conde Nast Traveller.

