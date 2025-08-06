Круїз обійдеться дорожче, ніж здається: про які приховані витрати мовчать туроператори

Круїзна подорож часто виглядає як формат "усе включено", але на практиці фінальний рахунок може виявитися значно більшим за очікуване.

Про непомітні витрати, які найчастіше з'являються вже під час подорожі, та способи зекономити в коментарі РБК-Україна розповіла директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Що варто врахувати перед круїзом

"Навіть найдорожчий круїз не означає, що усе буде без доплат. Працює правило: усе, що не входить у базову ціну, завжди пропонується у вигляді пакета або разової послуги", - зазначає Якименко.

За її словами, перш ніж бронювати круїз, варто скласти список власних звичок і очікувань.

"Чи потрібне вам лате щодня, чи плануєте щовечора коктейль, чи не можете без швидкого Wi-Fi. Далі ми разом рахуємо: пакет напоїв, інтернет, сервісні збори, страхування, екскурсії. Якщо підсумувати все одразу, сюрпризів не буде", - каже Наталія.

Основні додаткові витрати

Експертка звертає увагу на кілька типових витрат, які не завжди видно одразу:

напої. На сніданок безплатно подають лише каву, чай і воду. Усі інші напої платні або входять до спеціальних пакетів.

сервісні збори. Автоматичні нарахування персоналу - від 10 до 18 доларів на пасажира щодня. У деяких компаніях цей збір включено у вартість, а іноді рахунок виставляється по завершенню круїзу.

Wi-Fi. Інтернет на борту не входить до вартості круїзу та продається пакетами, які відрізняються за швидкістю або кількістю підключених пристроїв.

екскурсії. Офіційні тури коштують на 30-50 % дорожче за аналогічні прогулянки від місцевих операторів.

спеціалізовані ресторани. Головні ресторани на лайнері безплатні, а спеціалізовані або à la carte - за доплату.

депозит. Для безготівкових розрахунків на картці блокується заставна сума, яку повертають від двох тижнів до одного місяця після круїзу.

анулювання чи заміна пасажира. Зміна імені - від 50 євро, ануляція - до 100 % вартості залежно від дати відмови.

пральня. Прання однієї футболки може коштувати 3-5 доларів.

штрафи за куріння. За цигарку в каюті можуть оштрафувати на суму, співмірну з новим круїзом.

Як уникнути неочікуваних витрат

Наталія Якименко радить заздалегідь порівняти ціни на пакети напоїв, інтернету, ресторанів і послуг до посадки на лайнер. Знижки на передзамовлення часто значні. Також експертка радить:

"Окремо звертайте увагу на дату остаточної оплати та правила ануляції. Бувають акції "без депозиту", але після підтвердження лінія може списати 100% вартості у разі відмови", - також радить експертка.

Важливо читати дрібний шрифт у круїзному договорі, адже саме там вказані або приховані додаткові платежі.

При плануванні круїзу головне заздалегідь врахувати всі витрати, які можуть з'явитися вже після купівлі каюти. Уважне читання умов, попередній розрахунок пакетів і невелика фінансова "подушка" допоможуть уникнути неприємних сюрпризів і зосередитися на головному: відпочинку.