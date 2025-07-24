Ваша валіза "пішла мандрувати" без вас? Як отримати компенсацію за втрату, пошкодження чи пограбування багажу

Що вважається втратою, пошкодженням і затримкою багажу

Втрачений багаж - якщо минув 21 день після рейсу, а його досі не повернули.

Затримка - багаж знайшовся, але його доставили пізніше.

Пошкодження - валіза зламана, порізана, відламали колеса або замок, або речі в ньому розбиті.

Часткова втрата чи крадіжка - щось із валізи зникло, навіть якщо сама вона прилетіла.

Що робити одразу після виявлення проблеми

Не покидайте аеропорт, поки не оформите акт PIR (Property Irregularity Report).

Зверніться на стійку Lost&Found прямо в зоні прильоту або до представника авіакомпанії.

Не залишайте зону термінала, поки не буде зафіксована проблема офіційно - інакше авіакомпанія може відмовити у компенсації.

Вам мають видати бланк, де ви вказуєте: ваші контактні дані, дані рейсу, опис багажу.

Зробіть фото ушкоджень або відкритої валізи, збережіть посадковий талон і багажну бирку.

Якщо багаж доставлять пізніше - обов’язково запишіть дату і час доставки, просіть підтвердження.

Обов'язково дізнайтеся та збережіть номер вашої заяви - вам він знадобиться.

Також варто написати в Lost&Found аеропорту вильоту, і якщо була пересадка - в аеропорт стикування. Часом "валізи" можуть застрягти саме там.

Як вимагати компенсацію

Усі дії робіть письмово, надішліть претензію протягом 7 днів (для пошкодження) або 21 дня (для затримки).

Максимальна компенсація - до 1700 євро згідно з Монреальською конвенцією.

Можна вимагати компенсацію навіть за ноутбук, фотоапарат або зниклі подарунки, якщо доведете, що вони були у валізі.

Якщо за 20 днів після заяви вашої валізи немає, багаж офіційно вважається загубленим. І ви маєте право вимагати компенсацію.

Вам знадобиться:

Перелік речей, що були у багажу

По можливості - чеки на ці речі

Фото багажу (якщо є)

Якщо багаж прибув разом з вами, але валіза пошкоджена, то не виходьте з зони прильоту, поки не складете акт пошкодження. Пошкодження: тріснув корпус, відламані колеса, зламаний замок.

На яке відшкодування можна розраховувати:

Авіакомпанія видає одразу нову валізу або сумку (у багатьох компаніях це нормальна практика і вони мають запас)

Ви оформляєте заяву, але ремонтуєте самостійно, чек на ремонт оплачує авіакомпанія. Його необхідно відправити.

Якщо сумка ремонту не підлягає, то авіакомпанія може відшкодувати її вартість грошима, але сума буде невелика.

У яких випадках компенсацію можуть не дати

Якщо речі в багажі не мали документального підтвердження (чеків, фото, опису).

Якщо ви самі забрали валізу, але пізніше виявили крадіжку - буде складніше довести провину авіакомпанії.

Компенсація не передбачена за косметичні пошкодження (подряпини, потертості).

Що допоможе збільшити шанси на компенсацію

Фото валізи до і після подорожі, фото вмісту.

Чеки на техніку, брендові речі, подарунки тощо.

Відео з аеропорту або посадки.

Чітке дотримання строків подачі скарг.

Зберігайте бирку з номером багажу.

Прикріпіть на валізу бирку або стрічку з вашими контактами та ім'ям.

Зберігайте чеки на цінні речі, які берете у поїздку.

Не бійтеся вимагати компенсацію. Якщо ваш багаж постраждав або не долетів, у вас є цілком законні права, і авіакомпанії зазвичай змушені платити, якщо все правильно оформлено. Діяти треба швидко, чітко та письмово.

Як повертають багаж або компенсацію

Якщо багаж швидко не знайшли, але знайшли пізніше - його доставлять пасажиру додому. За пошук та доставку пасажир платити не має - усі витрати має на себе взяти авіакомпанія.

Багаж можуть знайти й за декілька місяців, але якщо вам вже виплатили компенсацію - ви не маєте її повертати.