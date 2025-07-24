Ваша валіза "пішла мандрувати" без вас? Як отримати компенсацію за втрату, пошкодження чи пограбування багажу

Багаж може загубитися, пошкодитися або навіть частково зникнути під час авіаперельотів. І хоча це неприємна ситуація, вона має вирішення і ви маєте право на грошову компенсацію.
РБК-Україна розповідає, що робити, якщо ваш багаж не долетів, розграбований чи зламаний, як правильно оформити претензію та яку суму реально отримати згідно з міжнародними правилами.
Втрачений багаж - якщо минув 21 день після рейсу, а його досі не повернули.
Затримка - багаж знайшовся, але його доставили пізніше.
Пошкодження - валіза зламана, порізана, відламали колеса або замок, або речі в ньому розбиті.
Часткова втрата чи крадіжка - щось із валізи зникло, навіть якщо сама вона прилетіла.
Усі дії робіть письмово, надішліть претензію протягом 7 днів (для пошкодження) або 21 дня (для затримки).
Максимальна компенсація - до 1700 євро згідно з Монреальською конвенцією.
Можна вимагати компенсацію навіть за ноутбук, фотоапарат або зниклі подарунки, якщо доведете, що вони були у валізі.
Якщо за 20 днів після заяви вашої валізи немає, багаж офіційно вважається загубленим. І ви маєте право вимагати компенсацію.
Вам знадобиться:
Якщо багаж прибув разом з вами, але валіза пошкоджена, то не виходьте з зони прильоту, поки не складете акт пошкодження. Пошкодження: тріснув корпус, відламані колеса, зламаний замок.
На яке відшкодування можна розраховувати:
Авіакомпанія видає одразу нову валізу або сумку (у багатьох компаніях це нормальна практика і вони мають запас)
Ви оформляєте заяву, але ремонтуєте самостійно, чек на ремонт оплачує авіакомпанія. Його необхідно відправити.
Якщо сумка ремонту не підлягає, то авіакомпанія може відшкодувати її вартість грошима, але сума буде невелика.
Не бійтеся вимагати компенсацію. Якщо ваш багаж постраждав або не долетів, у вас є цілком законні права, і авіакомпанії зазвичай змушені платити, якщо все правильно оформлено. Діяти треба швидко, чітко та письмово.
Якщо багаж швидко не знайшли, але знайшли пізніше - його доставлять пасажиру додому. За пошук та доставку пасажир платити не має - усі витрати має на себе взяти авіакомпанія.
Багаж можуть знайти й за декілька місяців, але якщо вам вже виплатили компенсацію - ви не маєте її повертати.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: AirHelp, UK Civil Aviation, IATA, ECC, Avianews.