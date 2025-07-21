У Північній Кореї відкрили гігантський аквапарк біля полігону: чекають російських туристів

У Північній Кореї відкрили новий розважальний комплекс з аквапарком, розташований неподалік одного з військових полігонів, де КНДР регулярно проводить ракетні випробування. Відпочинок на цьому об'єкті вже активно рекламують туристам із Росії.

Як виглядає цей аквапарк, чи зможуть його відвідувати туристи та чому там чекають саме росіян, розповідає РБК-Україна.

Розважальні гірки з панорамою на полігон

У червні 2025 року державні медіа КНДР показали репортаж про відкриття нового курорту Вонсан-Кальманська з басейнами, водними гірками та зонами спа, розташованого всього за кілька кілометрів від одного з головних військових полігонів країни. Саме там Пхеньян проводить ракетні випробування, які неодноразово засуджували ООН та країни Заходу.

Росіяни - ключова аудиторія

З 1 липня відкриття курорт почав приймати місцевих туристів, тобто мешканців Північної Кореї, але вказується, що на відпочинок будуть чекати й туристів з інших країн.

Згідно з повідомленнями російських туроператорів, об'єкт активно просувають у Росії як "новий унікальний формат екзотичного відпочинку". Турпакети вже включають трансфер з Владивостока, проживання, харчування та відвідування об'єктів КНДР, включно з цим аквапарком.

Ціни на такі тури стартують від 2000 доларів з особи, а деякі оператори обіцяють "ексклюзивний досвід у країні без інтернету та західного впливу".

Новий курорт з аквапарком в КНДР (фото: x.com/NorthNKAAL)

Безпека? Не той пріоритет

Міжнародна спільнота з іронією сприйняла поєднання розваг і військової інфраструктури. Британський аналітик з питань безпеки Джеймс Хелстед у коментарі для The Telegraph назвав ідею "символом нової російсько-північнокорейської близькості" та "туризмом абсурду".

Безпекових пояснень чи попереджень для туристів у рекламних матеріалах немає. Але за спостереженнями, російських туристів це не надто турбує.

Символ нових геополітичних зв'язків

Відкриття аквапарку відбулося на фоні активного зближення КНДР та Росії. Країни проводять спільні заходи, обмінюються делегаціями та розглядають військово-технічну співпрацю. Туризм став черговим напрямом цього партнерства.

Новий курорт з аквапарком в КНДР (фото: x.com/NorthNKAAL)

Хто зараз може відвідати Північну Корею

З 2020 року, під час пандемії, Північна Корея повністю відгородилася від світу і заборонила в'їзд. Але вже з 2024 року почалися деякі послаблення - країна почала приймати російські та китайські делегації. У 2025 році влада країна заявила, що хоче залучити туристів через "дружні канали".

Зараз потрапити у країну можуть:

Громадяни Китаю, але тільки через партнерські турфірми та зі спецдозволом

Громадяни Росії - у деяких випадках. Знову ж такі - тільки організовані туристичні групи з дружніх турфірм та під контролем. Таку групу супроводжує державний гід і вільне пересування заборонено.

Категорично заборонений в'їзд:

Журналістам

Активістам

Дипломатам без запрошення

Громадянам Південної Кореї

Туристам, які подорожують "соло".

Крім цього, під час візиту у країну, туристи, яким все ж таке пощастить попасти до КНДР, мають проживати тільки у визначених готелях, які контролюються. Робити закупи та харчуватися можна теж тільки у чітко визначених місцях.

Спілкування з місцевим населенням обмежене, фото та відео зробити можна, але тільки з дозволу гіда чи супроводжуючого групи. Самостійно пересуватися країною туристам заборонено.