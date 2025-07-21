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Це місце в Україні надихає та дивує кожного, хто хоч раз його побачить: чому варто їхати у Бушу

Понеділок 21 липня 2025 20:00
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Це місце в Україні надихає та дивує кожного, хто хоч раз його побачить: чому варто їхати у Бушу Чому варто побачити село Буша хоча б раз у житті (фото: Вікіпедія)
Автор: Анна Шиканова

Є місця в Україні, які не просто красиві - вони мають справжній український дух. Село Буша, що у Вінницькій області, саме таке. Невелике, тихе, віддалене - і водночас одне з найдивовижніших поселень, де зустрічаються древність, містика і природа.

Що відомо про це село, чим воно цікаве для туристів та чому варто туди поїхати, розповідає РБК-Україна.

Старовинне село Буша знаходиться на березі одразу двох річок - Мурафа та Бушанка, у Ямпільському районі Вінницької області, недалеко від кордону з Молдовою. Зараз у Буші проживає менш як 1000 людей, однак на території є національний заповідник.

Історія з козацьким характером

Буша вперше згадується ще у 16 столітті, а статус міста мала вже з 1629 року. Її важко назвати просто селом, бо колись це було укріплене місто-фортеця Брацлавського воєводства з вигідним розташуванням на перетині важливих торгових шляхів.

Але справжньою драмою стала подія 1654 року - героїчна оборона Буші під проводом козаків проти польсько-шляхетських військ.

За легендою, остання захисниця міста, вдова сотника Зависного, підірвала пороховий склад разом із собою та ворогами, аби не здатися. З того часу Буша - це не просто село, а ще й символ нескореності.

Це місце в Україні надихає та дивує кожного, хто хоч раз його побачить: чому варто їхати у Бушу

Музей трипільської культури в с. Буша (фото: Вікіпедія)

Що варто побачити у Буші

Бушанський скельний храм

Один із найбільш містичних об'єктів в Україні. Викарбуваний прямо в скелі, храм датується, ймовірно, III-V століттям. Тут зберігся унікальний барельєф - триєдиний символ дерева життя, бика та людини з чашею. Його походження й досі викликає суперечки між істориками, археологами та езотериками.

Фортеця Буша

Руїни фортифікацій часів козацьких воєн. Залишки оборонної башти, мури та рови - усе це розповідає мовою каменю про драматичну історію XVII століття.

Державний історико-культурний заповідник "Буша"

На території працює музей просто неба, де щороку проходить симпозіум каменярів. Митці з різних країн створюють кам'яні скульптури, які залишаються тут назавжди. Це перетворює село на своєрідну галерею просто неба.

Це місце в Україні надихає та дивує кожного, хто хоч раз його побачить: чому варто їхати у Бушу

Скульптура в селі Буша (фото: Вікіпедія)

Старовинне козацьке кладовище та кам'яні хрести

Місце, де панує тиша і покора часу. Тут зібрані автентичні надгробки XVII-XIX століть, багато з яких мають унікальне різьблення. А ще - різноманітні хрести старовинних форм.

Залишки трипільської культури

У селі розкопані 4 пам'ятки археології від III тис. до н.е. Над однією з цих розкопок було побудовано споруду, яка повторює трипільський стиль. А у місцевому музеї можна побачити залишки посуду, іграшок, речей побуту трипільців.

Гайдамацький яр

Біля річки Бушанки є унікальний мальовничий каньйон з нависаючими скелями, печерами та стрімкою річкою. Кам'яні валуни мають химерні форми та навіть свої імена - Гриб, Баран, Висячка.

За легендами місцевих, колись у цьому яру жив велетень, а свою назву він отримав від гайдамаків, які там ховалися ще в часи Коліївщини. Зараз цей яр став найулюбленішим місцем для весільних фотосесій.

Це місце в Україні надихає та дивує кожного, хто хоч раз його побачить: чому варто їхати у Бушу

Плита-барельєф у скальному храмі (фото: Вікіпедія)

Парк скульптур

У цьому селі знаходиться найбільший парк скульптур в Україні, і один з найбільших в Європі. За останні 30 років завдяки майстрам у парку з'явилося понад 200 кам'яних фігур. Вхід у парк платний, але ціна доступна і є можливість взяти гіда.

Сучасне життя Буші: між спадщиною та тишею

Сьогодні у Буші мешкає кілька сотень людей. Живуть скромно, переважно сільським господарством і туризмом. Хтось здає житло, хтось продає мед чи вироби ручної роботи.

Це місце в Україні надихає та дивує кожного, хто хоч раз його побачить: чому варто їхати у Бушу

Вхід до скельного монастиря у Буші (фото: Вікіпедія)

Але головне - вони зберігають атмосферу. Тут немає метушні, світлофорів чи супермаркетів. Але є тиша, свіже повітря, зірки, які видно неозброєним оком, і глибока людяність.

Чому варто поїхати в Бушу

  • Зануритися в справжню історію - не ту, що в підручниках, а ту, яку можна відчути шкірою.
  • Відпочити від інформаційного шуму - мобільний зв’язок тут часто зникає, і це навіть добре.
  • Побачити унікальні пам’ятки, яких більше ніде немає - скельний храм, барельєф, скульптури просто неба.
  • Зустріти захід сонця над скелями та відчути, як час зупиняється.
  • Буша - це Україна, якою вона була і якою хочеться, щоб вона залишалась: жива, глибока, нескорена.

Буша підходить для тих, хто шукає тихого відпочинку на тиждень або два, а ще - для короткої подорожі на вихідні.

Це місце в Україні надихає та дивує кожного, хто хоч раз його побачить: чому варто їхати у Бушу

Вказівник в селі Буша (фото: Вікіпедія)

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Вікіпедія, спадщина ЮНЕСКО, офіційний сайт села Буша, Мандри.

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