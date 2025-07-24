Ваш чемодан "пошел путешествовать" без вас? Как получить компенсацию за потерю, повреждение или ограбление багажа

Багаж может потеряться, повредиться или даже частично исчезнуть во время авиаперелетов. И хотя это неприятная ситуация, она имеет решение и вы имеете право на денежную компенсацию.
РБК-Украина рассказывает, что делать, если ваш багаж не долетел, разграблен или сломан, как правильно оформить претензию и какую сумму реально получить согласно международным правилам.
Потерянный багаж - если прошел 21 день после рейса, а его до сих пор не вернули.
Задержка - багаж нашелся, но его доставили позже.
Повреждения - чемодан сломан, порезан, отломали колеса или замок, или вещи в нем разбиты.
Частичная потеря или кража - что-то из чемодана исчезло, даже если сам он прилетел.
Все действия делайте письменно, отправьте претензию в течение 7 дней (для повреждения) или 21 дня (для задержки).
Максимальная компенсация - до 1700 евро согласно Монреальской конвенции.
Можно требовать компенсацию даже за ноутбук, фотоаппарат или пропавшие подарки, если докажете, что они были в чемодане.
Если через 20 дней после заявления вашего чемодана нет, багаж официально считается утерянным. И вы имеете право требовать компенсацию.
Вам понадобится:
Если багаж прибыл вместе с вами, но чемодан поврежден, то не выходите из зоны прилета, пока не составите акт повреждения. Повреждения: треснул корпус, отломаны колеса, сломан замок.
На какое возмещение можно рассчитывать:
Авиакомпания выдает сразу новый чемодан или сумку (во многих компаниях это нормальная практика и они имеют запас)
Вы оформляете заявление, но ремонтируете самостоятельно, чек на ремонт оплачивает авиакомпания. Его необходимо отправить.
Если сумка ремонту не подлежит, то авиакомпания может возместить ее стоимость деньгами, но сумма будет небольшая.
Не бойтесь требовать компенсацию. Если ваш багаж пострадал или не долетел, у вас есть вполне законные права, и авиакомпании обычно вынуждены платить, если все правильно оформлено. Действовать надо быстро, четко и письменно.
Если багаж быстро не нашли, но нашли позже - его доставят пассажиру домой. За поиск и доставку пассажир платить не должен - все расходы должна на себя взять авиакомпания.
Багаж могут найти и через несколько месяцев, но если вам уже выплатили компенсацию - вы не должны ее возвращать.
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При написании материала были использованы источники: AirHelp, UK Civil Aviation, IATA, ECC, Avianews.