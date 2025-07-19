ua en ru
Сб, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українське місто, яке плутають із Карловими Варами: там лікує не тільки вода, а й архітектура

Субота 19 липня 2025 09:00
UA EN RU
Українське місто, яке плутають із Карловими Варами: там лікує не тільки вода, а й архітектура Європейський курорт в Україні, який вже 200 років приваблює туристів (фото: truskavets.ua)
Автор: Анна Шиканова

У самому серці Карпат є містечко, яке з першого погляду нагадує європейський курорт. Там - старовинна віллова забудова, унікальні мінеральні води, тиша, спокій і прогулянки під кронами дерев. Це Трускавець - український аналог Карлових Вар.

Чому Трускавець вважають "маленькою Європою" та чим він так приваблює туристів зі всього світу, розповідає РБК-Україна.

Першу водолікарню відкрили майже 200 років тому

Трускавець - одне з найстаріших бальнеологічних міст України. Його історія сягає ще 1827 року, коли тут відкрили першу водолікарню, а згодом - курортну зону, яка стала популярною серед польської й австрійської знаті.

Саме тому місто має виразну архітектуру початку 20 століття - стиль сецесії, австрійські вілли, затишні дерев'яні будинки з верандами й дашками.

Українське місто, яке плутають із Карловими Варами: там лікує не тільки вода, а й архітектура

Панорама Трускавця (фото: Вікіпедія)

Популярний курорт сьогодні

Сьогодні Трускавець не втрачає популярності. Але на відміну від масових курортів, тут усе ще зберігається атмосфера старого європейського спокою.

У місті - доглянуті парки, бювети з цілющими водами (зокрема легендарна "Нафтуся"), тиша і численні пансіонати, розміщені в історичних віллах.

Серед найвідоміших архітектурних перлин - вілла "Гопляна", вілла "Саріуш", вілла "Ґражина", вілла "Аркадія", центральний бювет №1, готель "Молдова" та дерев’яна церква святого Миколая.

Часто їх можна побачити на фото в путівниках, але ще приємніше пройтися цими вуличками наживо - це справжня подорож у часі.

Українське місто, яке плутають із Карловими Варами: там лікує не тільки вода, а й архітектура

Бювет мінеральних вод №1 (фото: Вікіпедія)

Неймовірна природа та багато парків

Курорт розташований у передгір’ї Карпат, ідеально підходить для спокійного відпочинку. Тут немає галасу великих міст, а чисте повітря і гірські ландшафти додають відчуття європейської провінції з високим рівнем сервісу.

Українське місто, яке плутають із Карловими Варами: там лікує не тільки вода, а й архітектура

Джерело "Юзя" (фото: Вікіпедія)

Що нагадує Європу:

  • архітектура австрійських та польських вілл
  • бювети й система лікування мінеральними водами, як у Чехії чи Словаччині
  • традиція відпочинку на курорті з прогулянками, тишею й лікувальними процедурами
  • облаштований парк у центрі міста з лавочками, скульптурами й павільйонами

Українське місто, яке плутають із Карловими Варами: там лікує не тільки вода, а й архітектура

Фонтан "Бесіда Ісуса з Самарянкою (фото: Вікіпедія)

Вас також може зацікавити:

Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: офіційний сайт курорту Трускавець, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Подорожі Туризм Туристи Трускавец
Новини
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Палали кілька поверхів: стало відомо про наслідки удару РФ по Одесі (фото, відео)
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні