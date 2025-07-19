Украинский город, который путают с Карловыми Варами: там лечит не только вода, но и архитектура
В самом сердце Карпат есть городок, который с первого взгляда напоминает европейский курорт. Там - старинная вилловая застройка, уникальные минеральные воды, тишина, покой и прогулки под кронами деревьев. Это Трускавец - украинский аналог Карловых Вар.
Почему Трускавец считают "маленькой Европой" и чем он так привлекает туристов со всего мира, рассказывает РБК-Украина.
Первую водолечебницу открыли почти 200 лет назад
Трускавец - один из старейших бальнеологических городов Украины. Его история восходит еще к 1827 году, когда здесь открыли первую водолечебницу, а впоследствии - курортную зону, которая стала популярной среди польской и австрийской знати.
Именно поэтому город имеет выразительную архитектуру начала 20 века - стиль сецессии, австрийские виллы, уютные деревянные дома с верандами и крышами.
Панорама Трускавца (фото: Википедия)
Популярный курорт сегодня
Сегодня Трускавец не теряет популярности. Но в отличие от массовых курортов, здесь все еще сохраняется атмосфера старого европейского спокойствия.
В городе - ухоженные парки, бюветы с целебными водами (в частности легендарная "Нафтуся"), тишина и многочисленные пансионаты, размещенные в исторических виллах.
Среди самых известных архитектурных жемчужин - вилла "Гопляна", вилла "Сариуш", вилла "Гражина", вилла "Аркадия", центральный бювет №1, отель "Молдова" и деревянная церковь святого Николая.
Часто их можно увидеть на фото в путеводителях, но еще приятнее пройтись по этим улочкам вживую - это настоящее путешествие во времени.
Бювет минеральных вод №1 (фото: Википедия)
Невероятная природа и много парков
Курорт расположен в предгорье Карпат, идеально подходит для спокойного отдыха. Здесь нет шума больших городов, а чистый воздух и горные ландшафты добавляют ощущение европейской провинции с высоким уровнем сервиса.
Источник "Юзя" (фото: Википедия)
Что напоминает Европу:
- архитектура австрийских и польских вилл
- бюветы и система лечения минеральными водами, как в Чехии или Словакии
- традиция отдыха на курорте с прогулками, тишиной и лечебными процедурами
- обустроенный парк в центре города с лавочками, скульптурами и павильонами
Фонтан "Беседа Иисуса с Самарянкой (фото: Википедия)
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: официальный сайт курорта Трускавец, Википедия.