Туристів це вкрай бісить: 7 речей, які неприємно дивують в азійських країнах

Проблеми зі пранням

Перше, з чим стикаються мандрівники, що залишаються в азійських країнах більше тижня, - це труднощі з пранням одягу. Якщо у багатьох країнах світу пральна машина - обов’язковий атрибут комфортного житла, у Таїланді та Малайзії часто доводиться користуватися послугами пралень.

Вибір є: дешевші варіанти, де самостійно закладаєш білизну і порошок, або дорожчі, де все роблять за вас, але якість буває непередбачуваною. Часто речі повертають з плямами, плями можуть полиняти або з’явиться пліснява через змішування білизни з чужою.

Сміття на вулицях

У багатьох азійських країнах проблема з утилізацією сміття є гострою. Місцеві жителі часто викидають відходи у не призначених для цього місцях - біля природних пам’яток, за огорожі або прямо в океан.

На сільських дорогах нерідко можна побачити сміття поруч із пасивно лежачими тваринами. Такий стан речей погіршує якість довкілля і здоров’я населення, і виглядає дуже непривітно для туристів.

Азійський працівник з вивозу сміття (фото: Pixabay)

Різні ціни та умови в туалетах

Навіть звичайні туалети в азійських країнах можуть здивувати мандрівників. В Індонезії, наприклад, вартість відвідування туалету залежить від виду послуги: за більший об’єм використання доведеться заплатити більше.

У багатьох вбиральнях встановлені шланги для обмивання, що для місцевих жителів є гігієнічною нормою. Однак іноземцям це може здаватися незручним. Також не завжди легко знайти мило для миття рук після користування.

Продаж бензину в продуктових магазинах

В Азії часто бензин продають у маленьких кількостях прямо в продуктових магазинах, що може здатися екзотичним для туристів. Такий спосіб пояснюється широким використанням мопедів, які не потребують великого об’єму палива.

У сільських або малих містах купують лише 1-2 літри бензину, які відразу заливають у бак. Якість пального зазвичай відповідає нормам, і це зручно для місцевих водіїв. Однак часто продавці наливають бензин руками, після чого можуть торкатися продуктів або грошей, що викликає сумніви щодо гігієни.

Хаотичний рух на дорогах

Правила дорожнього руху у багатьох азійських країнах дуже розмиті або відсутні. Пішоходи не мають окремих тротуарів, а на дорозі їм часто не поступаються ні мотоцикли, ні автомобілі, ні вози з тваринами. Такий рух характерний для країн, як Малайзія та Індонезія.

Туристам потрібно бути максимально уважними та обережними, особливо при переході вулиць. Для оренди мопеда рекомендується мати досвід керування двоколісним транспортом і відповідні документи, або пройти кілька уроків у місцевих інструкторів.

Азійський дорожній рух - це окремий жах (фото: Pixabay)

Велика кількість дротів вздовж доріг

У багатьох азійських країнах по вулицях тягнеться величезна кількість кабелів і проводів. Замість того, щоб замінити старі лінії, провайдери просто протягують нові, що створює справжні "павутини".

Хоча це не становить великої загрози безпеці, зовнішній вигляд вулиць від цього псується. Місцевих жителів та чиновників така ситуація мало турбує. Для туристів варто бути готовими до такого антуражу міста.

Специфічна доставка їжі

Доставка їжі в Азії поширена, але має свої особливості. Вартість доставки часто перевищує ціну страви у ресторані або кафе. Місцеві жителі часто користуються послугою "сільської доставки": їжу заливають у пластикові пакети і дають покупцям у такому вигляді.

Їдять прямо з пакета за допомогою ложок, а доставляють замовлення на велосипедах чи мотоциклах. Туристам не рекомендується купувати таку їжу через сумнівну гігієну і спосіб приготування.