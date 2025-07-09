Це вже не Україна: які правила дорожнього руху у Європі плутають наших водіїв

Подорожуючи Європою, водії з України можуть зіткнутися з дорожніми правилами, які суттєво відрізняються від звичних. Ці відмінності можуть стати причиною непорозумінь або навіть штрафів, якщо не звертати на них увагу.

РБК-Україна розповідає про особливості правил дорожнього руху в різних європейських країнах, з якими варто ознайомитися українським водіям перед поїздкою у ЄС.

Використання мобільних телефонів за кермом

У більшості європейських країн суворо заборонено користуватися мобільним телефоном під час руху без використання гучного зв'язку. Це правило поширюється на всі види телефонних розмов та текстових повідомлень.

Порушення цього правила може призвести до значних штрафів. Рекомендується використовувати Bluetooth-гарнітуру або вбудовану систему автомобіля для безпечного спілкування під час руху.

Використання протитуманних фар у хорошу погоду

У багатьох європейських країнах заборонено використовувати протитуманні фари в умовах доброї видимості. Це може створювати незручності для інших водіїв, оскільки яскраве світло може сліпити.

Порушення цього правила може призвести до штрафів. Замість протитуманних фар рекомендується використовувати стандартні денні ходові вогні або ближнє світло.

Правило "пріоритет правої руки"

У деяких європейських країнах, зокрема в Бельгії, діє правило "пріоритет правої руки", яке означає, що водій з правої сторони має перевагу на перехрестях без знаків пріоритету.

Це може бути незвичним для українських водіїв, де на перехрестях зазвичай діють інші правила пріоритету. Важливо уважно стежити за дорожніми знаками та розміткою, щоб уникнути непорозумінь.

В ЄС можна отримати штрафи за звичні українські дії на дорозі (фото: Pexels)

Використання гучного сигналу

В багатьох європейських країнах використання гудка за межами екстрених ситуацій є неприпустимим. Це правило спрямоване на зменшення рівня шумового забруднення та підтримку спокійної атмосфери на дорогах.

Порушення цього правила може призвести до штрафів. Рекомендується використовувати гудок лише у випадках реальної небезпеки або для попередження інших учасників руху про потенційну загрозу.

Обмеження швидкості

Обмеження швидкості в європейських країнах можуть відрізнятися від українських стандартів. Наприклад, у Польщі максимальна швидкість на автомагістралях може досягати 140 км/год, тоді як в Україні - 130 км/год.

Крім того, у деяких країнах, таких як Франція та Німеччина, знижені обмеження швидкості можуть застосовуватися на мокрих дорогах. Важливо завжди звертати увагу на місцеві знаки обмеження швидкості та адаптувати свою швидкість до дорожніх умов.

Вимоги до освітлення

У деяких європейських країнах існують специфічні вимоги до використання фар. Наприклад, у Польщі обов'язково використовувати ближнє світло протягом усього року, незалежно від погодних умов.

В Україні ж це правило діє лише з 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів. Порушення цих вимог може призвести до штрафів. Рекомендується завжди перевіряти місцеві правила щодо використання освітлення перед поїздкою.