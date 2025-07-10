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Як подорожувати у спеку: не творіть ці помилки, які приведуть до теплового удару

Четвер 10 липня 2025 10:21
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Як подорожувати у спеку: не творіть ці помилки, які приведуть до теплового удару Які помилки у спеку можуть привести до проблем зі здоров'ям (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Спека під час відпустки може стати серйозним випробуванням навіть для досвідченого мандрівника. Рекордні температури - не лише дискомфорт, але й небезпека для здоров’я, особливо якщо ви не звикли до таких умов.

РБК-Україна з посиланням на видання HuffPost розповідає про сім помилок, які можуть зіпсувати настрій і самопочуття.

Недостатня гідратація

Декілька ковтків води на день - це не достатньо. Під впливом високих температур тіло втрачає воду і електроліти, тому потрібно часто пити, навіть якщо не відчуваєте спрагу.

Уникайте алкоголю і кави - вони діють як діуретики і пришвидшують зневоднення. Якщо займаєтеся активностями на вулиці, завжди майте запас води і точки для її поповнення.

Ігнорування кондиціонованих просторів

Спека найбільше загострюється в середині дня. Надмірне перебування під сонцем без відпочинку в тіні або за кондиціонером підвищує ризик теплового удару.

Краще приділити час музеям, кафе або кінотеатрам - це не лише комфорт, а й нові враження. Скоротіть вуличні прогулянки до ранкових або вечірніх годин.

Надмірна активність і тиск до ефективності

Є спокуса побачити все за один день, особливо якщо відпустка коротка. Проте надмір фізичної активності у спеку швидко виснажує.

Будьте готові скасувати плани, якщо організм подає сигнал відпочити. Дозвольте собі насолоду без завантаження плану - так ви отримаєте більше задоволення.

Раннє вставання як вирішення

Ранкові години зазвичай найлегші для прогулянок у спеку. Багато європейців скорочують нічний сон, щоб бути активними до обіду, а потім відпочивати вдень.

Такий графік дозволяє насолодитися вечірнім життям, а організму - відновитися посередині дня. Важливо заздалегідь дізнатись графік спеки і будувати план відпочинку відповідно до нього.

Як подорожувати у спеку: не творіть ці помилки, які приведуть до теплового ударуЗараз влітку може бути дуже сильна спека, але це не привід відмовлятися від відпочинку (фото: Freepik)

Неправильний вибір одягу

Літній гардероб має бути легким, дихаючим і світлим. Натуральні тканини, як бавовна та льон, охолоджують краще за синтетику.

Навіть у спеку рекомендується трохи прикривати тіло - кожен шар захищає від прямого впливу сонячних променів. Легка хустка або накидка - корисний аксесуар у приміщенні з кондиціонером.

Ігнорування сигналів тіла

Знеболювання у спеку - небезпечна стратегія: організм посилає сигнали про перевантаження, і їх варто слухати. Запаморочення, слабкість або головний біль - це не дрібниці.

Якщо маєте хронічні захворювання, не відмовляйтеся від ліків і підтримуйте графік лікування. У спекотній країні проконсультуйтеся із лікарем про особливості прийому ліків.

Недостатня захищеність від сонця

Навіть коротке перебування під сонцем може призвести до опіків, якщо не шукати заздалегідь. Використовуйте сонцезахисний крем з високим SPF і оновлюйте його кожні дві години або після кожного купання.

При хмарному небі це важливо не менше, ніж в сонячний день - ультрафіолет проходить крізь хмари. У тіні під парасолькою або з мокрим рушником під головою - додаткова безпека проти перегріву.

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