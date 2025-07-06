Зіпсуєте ноги і відпочинок: ніколи не надягайте це взуття в літню поїздку
Літо - найкращий час для подорожей і нових вражень, але вибір взуття може серйозно вплинути на якість вашої поїздки. Неправильно підібране взуття може спричинити дискомфорт, біль у ногах і навіть травми.
РБК-Україна пояснює, які моделі взуття краще не брати з собою влітку на відпочинок.
Шкіряні туфлі
Класичні шкіряні туфлі виглядають стильно, але влітку вони швидко стають причиною перегріву ніг і потовиділення. Вони не пропускають повітря, що створює ідеальні умови для натирання і мозолів.
Такий тип взуття не підходить для довгих прогулянок і туристичних маршрутів. Вибирайте замість них легкі кросівки з дихаючих матеріалів або спортивні сандалі.
Високі підбори
Високі шпильки - це найгірший варіант для активних літніх подорожей. Вони не забезпечують належної підтримки стопи і сприяють швидкій втомі ніг.
Ризик травм при ходьбі по нерівній поверхні значно зростає. Краще обирайте зручні сандалі на низькому ходу або стильні балетки з м’якою підошвою.
Важкі кросівки без вентиляції
Важкі кросівки, що не “дихають”, влітку перегрівають ноги і викликають дискомфорт навіть під час коротких прогулянок. Вони швидко стомлюють і не дають стопі відпочити.
Таке взуття не підходить для тривалих туристичних маршрутів. Замість цього беріть легкі кросівки з сітчастими вставками для вентиляції.
Найзручніше взуття для літнього відпочинку - легкі кросівки (фото: Freepik)
Балетки з тонкою підошвою
Балетки часто виглядають комфортними, але тонка підошва погано амортизує удари під час ходьби. Вони не забезпечують достатньої підтримки і швидко зношуються на тривалих маршрутах.
Часто балетки натирають п’яти і пальці ніг. Краща альтернатива - сандалі або кросівки зі зручною підошвою.
Сандалі з жорсткою підошвою
Сандалі з твердою підошвою створюють навантаження на ноги і не амортизують удари під час ходьби по нерівній поверхні. Через це може з’явитися біль у ступнях і спині.
Вони не підходять для тривалих походів або екскурсій. Варто обирати моделі з м’якою та гнучкою підошвою для максимального комфорту.
Шльопанці або пластикові капці
Пластикові шльопанці часто не фіксують ногу і спричиняють натирання, особливо при тривалій ходьбі. Вони не захищають від пошкоджень і незручні на нерівних поверхнях.
Таке взуття підходить лише для пляжу, але не для міських чи туристичних прогулянок. Замість них вибирайте зручні сандалі з ремінцями або кросівки.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти HuffPost та Lifehacker.