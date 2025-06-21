Ці країни Близького Сходу безпечні для відпочинку навіть зараз: експертка назвала фаворитів сезону

Останнім часом ситуація на Близькому Сході напружена, а лідери багатьох країн закликають своїх громадян або покинути Ізраїль та Іран, або утриматися від поїздок у регіон. Але багато країн у регіоні є чудовими та безпечними напрямками для відпочинку.

Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Які країни Близького Сходу безпечні для відпустки

"Якщо говорити про безпеку з погляду геополітичної ситуації, то найбільш безпечними можна вважати Туреччину, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Оман", - каже Наталія.

Вона додає, що попри близькість до зон конфліктів ці напрямки демонструють стабільність і високий рівень безпеки в туристичних регіонах.

В Єгипті зараз активно розвивається готельна інфраструктура, відкриваються нові об'єкти, зокрема, з використанням сучасних технологій.

Туреччина відома своєю гостинністю та високим рівнем сервісу, а також готелями, що працюють за програмою "все включено".

"Останнім часом все більше українців обирає для відпочинку Арабські Емірати, зокрема Дубай та Абу-Дабі", - розповідає експертка.

За її словами, Катар, Оман та Йорданія - це також відносно безпечні, але непопулярні напрямки серед їхніх клієнтів.

Коли краще їхати на Близький Схід

Країни Близького Сходу цікаві своєю автентичністю та культурною спадщиною. Найкращий час для відпочинку на Близькому Сході залежить від конкретної країни та ваших уподобань. Проте зараз, у розпал літа, це непопулярний напрямок для українців, адже там занадто спекотно.

"У ці країни краще їхати взимку, щоб змінити не тільки картинку, але і кліматичний пояс", - радить Наталія.

Єгипет - оптимальний час для відвідування Єгипту - з жовтня по квітень.

Туреччина - квітень-травень та вересень-жовтень.

Об'єднані Арабські Емірати - з жовтня по квітень.

Йорданія - весна та осінь.

Катар - кінець листопада-початок квітня

Оман - з початку вересня до кінця квітня

Під час планування своєї подорожі враховуйте релігійні свята та традиції, оскільки вони можуть впливати на роботу деяких закладів та магазинів.