Анталія без стереотипів: ці неочікувані сторони відомого курорту вас здивують

Анталія давно стала синонімом безтурботного пляжного відпочинку, однак за її гламурним фасадом приховано набагато більше, ніж здається на перший погляд. Це не просто туристичний центр із готелями "все включено", а справжній культурний і природний скарб.

РБК-Україна розповідає, скільки унікальних відкриттів можна зробити у Анталії, просто вийшовши за межі готелю.

Місто, засноване як "рай на Землі"

Легенда свідчить, що Анталію заснував цар Аттал ІІ, якому наказав знайти райське місце на землі - і воїни виконали наказ. Назва міста "Атталія" безпосередньо походить від імені цього царя.

Заснована ще у II столітті до н.е., Анталія є живим музеєм під відкритим небом. Її давня історія збереглася у вуличках старого міста Калєїчі. Навіть сучасні мешканці шанують цю легенду, вважаючи місто особливим і благословенним.

Природні дива, які приховує регіон

Навколо Анталії розкидано понад 20 водоспадів, кожен із яких вражає по-своєму. Найвідоміший з них - Дюден, який з гучним гуркотом впадає прямо в Середземне море.

Також поблизу знаходиться каньйон Кьопрюлю з неймовірно чистою водою та стародавнім римським мостом.

А неподалік - гора Тахтали заввишки 2365 м, куди можна піднятися канатною дорогою та побачити Анталію з висоти пташиного польоту. Усе це робить регіон справжньою Меккою для любителів природи.

Водоспад Дюден (фото: Вікіпедія)

Калєїчі - серце стародавньої Анталії

Калєїчі - це старе місто, де час ніби зупинився. Вузькі мощені вулички, дерев’яні османські будинки та залишки римських мурів створюють особливу атмосферу. Тут можна знайти грецькі, римські, візантійські та османські архітектурні шари, що мирно співіснують на одній території.

У самому центрі розташована арка Адріана - єдина римська тріумфальна арка у Туреччині. Калєїчі - ідеальне місце, щоб заблукати і віднайти Анталію, якою її пам’ятає історія.

Не лише пляжі, а й археологія

В околицях міста розташовано руїни античного міста Перге, де збереглися вулиці з колонами, театри й терми. Тут колись проповідував апостол Павло, а місцеві споруди вражають своєю масштабністю.

Археологічний музей Анталії зібрав безцінні артефакти з усього регіону, серед яких статуї, мозаїки та давні прикраси. Це один із найкращих музеїв у Туреччині, хоча туристи часто про нього не знають.

Археологічний музей Анталії (фото: Вікіпедія)

Клімат і сонце цілий рік

Анталія може похвалитися понад 300 сонячними днями на рік - це більше, ніж у багатьох південних країнах. Завдяки такому клімату курорт залишається привабливим у будь-яку пору року.

Влітку тут панує спека і пляжна ідилія, а взимку - ідеальний час для прогулянок історичними місцями без натовпу. Також саме в міжсезоння можна знайти більш вигідні пропозиції на відпочинок. Місто живе не лише влітку - воно цікаве і тепле в будь-яку пору.

Культура, фестивалі та життя поза курортом

Щороку в Анталії проходить кінофестиваль "Золотий апельсин" - найстаріший та найпрестижніший у Туреччині. Це свято кіномистецтва збирає зірок зі всього світу і демонструє, що Анталія - не лише про море й готелі.

У місті активно розвивається вуличне мистецтво, проходять виставки, концерти й гастрономічні фестивалі. Місцеві мешканці живуть насиченим культурним життям, відкритим для туристів.