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15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Субота 14 червня 2025 10:58
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15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості Найкращі міста в Україні для життя (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Після 35 років у пріоритет виходять не драйв і нічне життя, а стабільність, безпека, якісний сервіс, близькість до медицини та розвиток інфраструктури. А ще - гарні школи, парки та можливість жити насиченим життям. Де можна знайти це все в Україні?

В яких українських містах найкомфортніше життя для людей від 35 років та старше, розповідає РБК-Україна.

Після 35 років більшість українців шукають стабільності, передбачуваності, хороших сервісів і приємного міського середовища.

У пріоритет виходить не динаміка мегаполісів, а якість життя - доступ до медицини, спокійний ритм, екологія, наявність інфраструктури та можливість працювати або розвиватися у зручному форматі. В Україні є чимало міст, які відповідають цим критеріям.

Львів

Першим у рейтингу опиняється Львів - місто, яке поєднує європейську атмосферу з українською самобутністю. Тут розвинені медичні й освітні послуги, багато зелених зон і пішохідних кварталів, дієва муніципальна влада й висока якість громадського транспорту.

Крім того, Львів залишається осередком креативних професій і комфортним для фрілансерів чи підприємців.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Латинський кафедральний собор (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості
Львів, Україна (фото: Вікіпедія)

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ посідає друге місце - це компактне місто, яке впевнено утримує лідерство в національних рейтингах за якістю життя.

Місцеві мешканці відзначають його затишок, чистоту, активну міську громаду та стабільність. В Івано-Франківську багато молодих сімей, а також фахівців, які працюють дистанційно.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Ратуша в Івано-Франківську (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Типова архітектура будинків "старого Станиславова" (фото неподалік "стометрівки"). (фото: Вікіпедія)

Вінниця

Вінниця - на третьому місці. Її неодноразово визнавали зразком міського управління. Тут оновлений транспорт, функціональні ЦНАПи, багато відремонтованих лікарень і шкіл. Місто системно підходить до розвитку, зберігаючи доступні ціни на житло й послуги.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Домініканський монастир (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Ботанічний сад "Поділля" (фото: Вікіпедія)

Тернопіль

Тернопіль - комфортне і безпечне місто, де панує спокійний ритм і високий рівень довіри між мешканцями. Тут добре розвинена соціальна інфраструктура, багато зелених зон, а екологія одна з найкращих в Україні.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Тернопіль. Теплохід і замок. (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Вулиця Гетьмана Сагайдачного (фото: Вікіпедія)

Хмельницький

Хмельницький - п'ятий у списку. Місто приваблює підприємців і фахівців малого бізнесу. Інфраструктура тут активно модернізується, є потужний місцевий ринок, розвинені логістика й торгівля. При цьому місто залишається доступним за вартістю життя.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Будинок ХОХМ (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

вулиця Панаса Мирного (Озерна) (фото: Вікіпедія)

Житомир

Житомир набирає популярності завдяки оновленому центру міста, розвитку медичних послуг і хорошому розташуванню між Києвом та іншими регіонами. Тут активно зростає креативний сектор, а ціни - стабільні.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Будинок взаємного кредиту (міська рада) (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Краєвид на парк Гагаріна з висоти вантового моста (фото: Вікіпедія)

Чернівці

Чернівці - місто з неповторною архітектурою, європейським виглядом і високим освітнім потенціалом. Тут діє університет з багаторічною історією, місто має помірний трафік і приємне середовище для життя та самореалізації.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Готель "Пансіон сіті" на вулиці Університетська (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Чернівецька ратуша (фото: Вікіпедія)

Ужгород

Ужгород пропонує теплий клімат, мультикультурну атмосферу та розмірене життя на західному кордоні. Це місто для тих, хто шукає спокій, затишок і водночас можливість подорожувати за кордон.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Ужгородський кафедральний собор, аерофото (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Ужгород (фото: Вікіпедія)

Рівне

Рівне - стабільне місто з розвиненою медициною, активною діловою спільнотою та зручною логістикою. Воно приваблює тих, хто хоче оселитися в безпечному місті середнього розміру без зайвої метушні.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Басів Кут (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Покровський собор (фото: Вікіпедія)

Черкаси

Черкаси - зелена столиця на Дніпрі. Тут багато природних зон, зручний транспорт і доступ до ринку праці в аграрній, туристичній та освітній сферах. Місто активно розвивається і стає дедалі комфортнішим для життя сімей із дітьми.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

У Парку Перемоги (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Тильна сторона будівлі облдержадміністрації (фото: Вікіпедія)

Кропивницький

Кропивницький - компактний, спокійний і водночас прогресивний центр Центральної України. Тут невисокі ціни, стабільна екологія та підтримка малого бізнесу. Для багатьох це вдалий варіант для переїзду з мегаполіса.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Річка Інгул у Кропивницькому (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Кафедральний собор Різдва Богородиці (Грецька церква), УПЦ МП (фото: Вікіпедія)

Луцьк

Луцьк вражає своєю чистотою, компактністю і хорошою інфраструктурою. Місто безпечне, має зручну транспортну систему й активно розвиває громадський простір. Це чудовий варіант для родин або тих, хто хоче жити повільніше, але з комфортом.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Панорама Старого міста з лівого берега річки Стир (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Замок Любарта (В'їзна башта) (фото: Вікіпедія)

Одеса

Одеса - яскраве приморське місто, яке, попри виклики, зберігає високий рівень сервісу, розвинуту медичну сферу та якісну нерухомість. Для багатьох вона приваблива атмосферою та менталітетом.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Аркадія (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Одеський національний академічний театр опери та балету (фото: Вікіпедія)

Харків

Харків - попри ситуацію з безпекою, це місто має розгалужену інфраструктуру, сильні університети та фахівців. Там, де ситуація дозволяє, Харків залишається потужним центром життя та розвитку.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Успенський собор взимку, аерофото (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Будинок держпромисловості, Харків (фото: Вікіпедія)

Київ

Замикає список Київ - столиця, яка дає безмежні можливості, але й вимагає готовності до швидкого темпу. Для багатьох комфорт тут забезпечується в окремих районах - Солом'янському, Голосіївському, Печерському - де є доступ до якісної медицини, сервісів і відносного спокою.

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Софійський собор (фото: Вікіпедія)

15 найкращих міст України для комфортного життя після 35 років: де спокій, сервіс і можливості

Будівля Верховної Ради (фото: Вікіпедія)

Загалом, кожне з цих міст по-своєму особливе, але всіх їх об’єднує головне - вони надають дорослим українцям змогу жити усвідомлено, стабільно та з перспективою.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Numbeo, Retro, NewVoice, Фокус.

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