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Эти страны Ближнего Востока безопасны для отдыха даже сейчас: эксперт назвала фаворитов сезона

Суббота 21 июня 2025 14:37
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Эти страны Ближнего Востока безопасны для отдыха даже сейчас: эксперт назвала фаворитов сезона Где провести отпуск на Ближнем Востоке (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время ситуация на Ближнем Востоке напряженная, а лидеры многих стран призывают своих граждан либо покинуть Израиль и Иран, либо воздержаться от поездок в регион. Но многие страны в регионе являются прекрасными и безопасными направлениями для отдыха.

Об этом в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала директор туристического агентства "Полечу, куда хочу!" Наталья Якименко.

Какие страны Ближнего Востока безопасны для отпуска

"Если говорить о безопасности с точки зрения геополитической ситуации, то наиболее безопасными можно считать Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман", - говорит Наталья.

Она добавляет, что несмотря на близость к зонам конфликтов эти направления демонстрируют стабильность и высокий уровень безопасности в туристических регионах.

В Египте сейчас активно развивается гостиничная инфраструктура, открываются новые объекты, в частности, с использованием современных технологий.

Турция известна своим гостеприимством и высоким уровнем сервиса, а также отелями, работающими по программе "все включено".

"В последнее время все больше украинцев выбирает для отдыха Арабские Эмираты, в частности Дубай и Абу-Даби", - рассказывает эксперт.

По ее словам, Катар, Оман и Иордания - это также относительно безопасные, но непопулярные направления среди их клиентов.

Когда лучше ехать на Ближний Восток

Страны Ближнего Востока интересны своей аутентичностью и культурным наследием. Лучшее время для отдыха на Ближнем Востоке зависит от конкретной страны и ваших предпочтений. Однако сейчас, в разгар лета, это непопулярное направление для украинцев, ведь там слишком жарко.

"В эти страны лучше ехать зимой, чтобы сменить не только картинку, но и климатический пояс", - советует Наталья.

  • Египет - оптимальное время для посещения Египта - с октября по апрель.
  • Турция - апрель-май и сентябрь-октябрь.
  • Объединенные Арабские Эмираты - с октября по апрель.
  • Иордания - весна и осень.
  • Катар - конец ноября-начало апреля
  • Оман - с начала сентября до конца апреля

При планировании своего путешествия учитывайте религиозные праздники и традиции, поскольку они могут влиять на работу некоторых заведений и магазинов.

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Египет Израиль Турция Иран Ближний восток Отдых за границей Путешествия
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