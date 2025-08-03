Тут міг знімати Netflix: 7 неймовірних місць в Україні, які вражають атмосферою
В Україні є десятки місць, які дивовижно нагадують атмосферу фільмів та серіалів Netflix: від постапокаліптичних фортець до середньовічних замків та містичних каньйонів. Деякі з них могли б стати локаціями для "The Witcher", "Dark" чи "Stranger Things". І не обов'язково чекати на продовження улюбленого шоу - частину цієї магії можна побачити наживо.
Які найкінематографічніші українські місця варто побачити наживо, розповідає РБК-Україна.
Тараканівський форт, Рівненщина
Як із трилеру або постапокаліптичної драми
Зарослі мохом стіни, довгі підземні ходи, напівзруйновані бастіони - усе виглядає так, ніби герої "Stranger Things" тільки-но залишили цей форт. Атмосфера - таємнича, тривожна, ідеально підходить для фанатів історичних екскурсій з ноткою хорору.
Тараканівський форт (фото: Вікіпедія)
Замок Паланок, Мукачево
Netflix-фентезі на тлі Карпат
Розташований на вулканічному пагорбі, з кам’яними мурами, арками та вузькими двориками - цей замок немов створений для серіалу типу "The Witcher". Архітектура, ландшафт і вид на Карпати роблять його однією з найефектніших фортець України.
Замок на тлі Карпатських гір (фото: Вікіпедія)
Блакитні озера, Чернігівщина
Романтична драма у стилі "Virgin River"
Оточені сосновим лісом озера з бірюзовою водою виглядають, як декорації до мелодрами про нові почуття й віднайдену рівновагу. Це чудове місце для відпочинку, кемпінгу чи усамітненої прогулянки.
Озеро Велике, Голубі озера (фото: Вікіпедія)
Вузькоколійка в Гайвороні, Кіровоградщина
Кадр із британської ретро-драми
Одна з останніх вузькоколійок у Європі, старовинний вокзал, сільський пейзаж - усе це повертає у 19 століття. Тут легко уявити героїв із "The Crown" або "Anne with an E", що чекають на потяг серед тиші степу.
Залізнична станція Рудниця (фото: Вікіпедія)
Бакота, Хмельниччина
Містична атмосфера "Dark"
Затоплене село з легендами, скелями над Дністром і залишками давніх печер - ця локація дихає тишею і таємницею. Ідеально пасує до сюжетів про загублені цивілізації, паралельні світи та спогади з минулого.
Бакота (фото: Вікіпедія)
Актівський каньйон, Миколаївщина
Саундтрек до вестерну типу "Yellowstone"
Дикі скелі, річка Мертвовод і гул степового вітру створюють відчуття перебування на зйомках пригодницького фільму. Непопулярна, але унікальна природна локація - для тих, хто шукає враження і місця, де немає натовпу туристів.
Актівський каньйон, на передньому плані - річка Мертвовод (фото: Вікіпедія)
Вилкове, Одещина
Артхаус на воді
Місто на воді з каналами замість вулиць та спокійним побутом, де човен - основний транспорт. Тут можна зняти камерну драму, фільм про внутрішнє перетворення чи історію самоти. Вилкове - місце не для тих, хто любить драйв. Тут буде комфортно людям, які люблять природу та споглядання.
Білогородський канал, одна із центральних "вулиць" Вилкова (фото: Вікіпедія)
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Ukraїner, Zruchno.travel