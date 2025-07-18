Релакс по-українськи: чому всі їдуть в Карпати на чани і наскільки вони корисні

Карпатські чани останніми роками стрімко вийшли за межі гірських сіл і стали справжнім символом відпочинку з релаксом. Але що в них такого особливого - крім можливості зробити неймовірні фото на фоні гір та посидіти в теплій воді з травами?
Чому українці (і не тільки) масово вирушають у гори, щоб "посидіти у бочці з кип'ятком та травами", розповідає РБК-Україна.
Карпатський чан - це великий чавунний або металевий казан, встановлений на відкритому вогні й наповнений водою, яку підігрівають до температури 37-42 градусів.
Люди занурюються у воду, часто - з додаванням лікувальних трав або солей, і насолоджуються контрастом - тепло води проти прохолоди гірського повітря.
Коріння цього ритуалу в народній медицині Закарпаття та Гуцульщини. Колись у таких чанах "відпарювали" м’язи після фізичної праці або лікували ревматизм, застуди, болі в суглобах. Особливо часто їх поєднували з купанням у холодній річці - ще один місцевий рецепт оздоровлення.
Популярність чанів не випадкова. Їх часто називають "українським офуро" або "народною банею". Чому вони так популярні:
Це доступно. Чан - майже в кожному селі Карпат, особливо в Яремче, Славському, Міжгір’ї, Косові, Ворохті, у високогірних садибах чи при готелях.
Це приваблює туристів. Карпатські пейзажі, пар над водою, зима і ви в купальнику - лайки у соцмережах гарантовані.
Це реально розслабляє. Після походу в гори, катання на лижах чи просто міського стресу - ідеальний спосіб зняти м'язову напругу.
Це екзотика прямо в Україні. Не треба їхати в Японію чи Ісландію - у нас своя унікальна SPA-традиція під боком.
Карпатські чани стали дуже популярні останніми роками (фото: Freepik)
Важливий не тільки чан як ємність, а ще й цілий ритуал:
Лікарі підтверджують, що чан - корисна штука. Тепла вода, ефірні олії трав, м’яке прогрівання - усе це:
Але є нюанси. Людям із серцевими проблемами або вагітним краще уникати такого релаксу. Також важливо не перегрітися: 20-30 хвилин у чані - це максимум, потім відпочинок.
Доступність. Ціни різняться, але чан можна знайти на будь-який бюджет - від 500 грн до 3000 грн за сеанс.
Локальний продукт. Це не щось "запозичене", а наше - українське, карпатське. І це подобається туристам.
Відновлення після COVID та сильних стресів. Люди шукають способи зняти напругу і зміцнити імунітет. А тут - все в одному.
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Під час написання матеріалу використані джерела: дослідження Effect of Thermal Bathing on Blood Circulation, University of Helsinki, інтерв’ю з травником М. Шекетою (Закарпаття, 2021), публікації Ужгородського національного університету з етномедицини.