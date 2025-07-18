Релакс по-украински: почему все едут в Карпаты на чаны и насколько они полезны

Карпатские чаны в последние годы стремительно вышли за пределы горных сел и стали настоящим символом отдыха с релаксом. Но что в них такого особенного - кроме возможности сделать невероятные фото на фоне гор и посидеть в теплой воде с травами?
Почему украинцы (и не только) массово отправляются в горы, чтобы "посидеть в бочке с кипятком и травами", рассказывает РБК-Украина.
Карпатский чан - это большой чугунный или металлический котел, установленный на открытом огне и наполненный водой, которую подогревают до температуры 37-42 градусов.
Люди погружаются в воду, часто - с добавлением лечебных трав или солей, и наслаждаются контрастом - тепло воды против прохлады горного воздуха.
Корни этого ритуала в народной медицине Закарпатья и Гуцульщины. Когда-то в таких чанах "отпаривали" мышцы после физического труда или лечили ревматизм, простуды, боли в суставах. Особенно часто их совмещали с купанием в холодной реке - еще один местный рецепт оздоровления.
Популярность чанов не случайна. Их часто называют "украинским офуро" или "народной баней". Почему они так популярны:
Это доступно. Чан - почти в каждом селе Карпат, особенно в Яремче, Славском, Межгорье, Косове, Ворохте, в высокогорных усадьбах или при отелях.
Это привлекает туристов. Карпатские пейзажи, пар над водой, зима и вы в купальнике - лайки в соцсетях гарантированы.
Это реально расслабляет. После похода в горы, катания на лыжах или просто городского стресса - идеальный способ снять мышечное напряжение.
Это экзотика прямо в Украине. Не надо ехать в Японию или Исландию - у нас своя уникальная SPA-традиция под боком.
Карпатские чаны стали очень популярны в последние годы (фото: Freepik)
Важен не только чан как емкость, а еще и целый ритуал:
Врачи подтверждают, что чан - полезная штука. Теплая вода, эфирные масла трав, мягкое прогревание - все это:
Но есть нюансы. Людям с сердечными проблемами или беременным лучше избегать такого релакса. Также важно не перегреться: 20-30 минут в чане - это максимум, потом отдых.
Доступность. Цены разнятся, но чан можно найти на любой бюджет - от 500 грн до 3000 грн за сеанс.
Локальный продукт. Это не что-то "заимствованное", а наше - украинское, карпатское. И это нравится туристам.
Восстановление после COVID и сильных стрессов. Люди ищут способы снять напряжение и укрепить иммунитет. А здесь - все в одном.
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При написании материала использованы источники: исследование Effect of Thermal Bathing on Blood Circulation, University of Helsinki, интервью с травником М. Шекетой (Закарпатье, 2021), публикации Ужгородского национального университета по этномедицине.