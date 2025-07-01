ЄС з 2026 року скасовує плату за важливу послугу у літаках: чому лоукостері обурені?

З 2026 року Євросоюз зобов’яже всі авіакомпанії скасувати оплату за певні послуги. Нові правила зроблять перельоти справедливішими, але лоукостери вже невдоволені змінами.

РБК-Україна з посиланням на документи Комітету Європарламенту з транспорту та туризму пояснює, які саме зміни чекають на пасажирів лоукостерів.

ЄС скасовує плату за ручну поклажу

Комітет Європарламенту з транспорту та туризму ухвалив рішення, яке кардинально змінює правила для авіакомпаній. Починаючи з 2026 року, перевізники, що виконують рейси в межах ЄС, більше не зможуть стягувати додаткову плату за ручну поклажу.

Це рішення стосується також рейсів між Євросоюзом і Великою Британією. Таким чином, буде створено єдиний стандарт для всіх авіакомпаній, що працюють на цьому ринку. Це має забезпечити прозорість і зменшити кількість скарг від пасажирів.

Що зможуть брати пасажири

Нові правила дозволяють пасажирам безкоштовно брати з собою невелику валізу вагою до 7 кг (55×40×20 см) та одну особисту річ - сумку, рюкзак або портфель. Це спростить підготовку до подорожі та зменшить неочікувані витрати в аеропортах.

Євродепутати називають це рішення “перемогою здорового глузду”. Як зазначив заступник голови транспортного комітету Маттео Річчі, ручна поклажа - не розкіш, а базова потреба пасажира. Таким чином, подорожі стануть доступнішими та зручнішими для більшості людей.

Безкоштовне перевезення ручної поклажі може підвищити тарифи авіаперевізників (фото: Pexels)

Які ще зміни чекають мандрівників

ЄС вводить ще кілька важливих новацій для підвищення комфорту пасажирів. Наприклад, дітей до 12 років обов’язково саджатимуть поруч із дорослим супроводжуючим.

Люди з інвалідністю зможуть подорожувати із супроводом без додаткової плати. Також спростять процедуру подання скарг при скасуванні або затримці рейсів. Усі ці кроки мають зробити авіаподорожі гуманнішими та зручнішими для різних категорій мандрівників.

Лоукостери обурені: чому?

Представники бюджетних авіакомпаній вже висловили своє невдоволення нововведенням. Вони попереджають, що скасування плати за ручну поклажу може призвести до зростання базових тарифів.

Для них це означає втрату важливого джерела прибутку. Крім того, перевізники вказують на необхідність адаптації до нових норм, що потребує додаткових витрат. Однак європейські депутати наполягають: інтереси пасажирів мають бути в пріоритеті.