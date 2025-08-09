Миргород - казка, що застигла у часі: чому варто хоча б раз відвідати цей курорт
Миргород - тихий і зелений куточок Полтавщини, відомий своїми мінеральними водами, чистим повітрям і неквапним ритмом життя. Це місце, куди їдуть відновити сили, зміцнити здоров’я та просто побути наодинці з природою. Місто давно заслужило репутацію одного з найкращих бальнеологічних курортів України.
Чому варто відвідати курорт у Миргороді та що у місті є цікавого, крім санаторіїв, розповідає РБК-Україна.
Лікувальні води та санаторії
Миргородська мінеральна вода містить цілий комплекс корисних мікроелементів. Її застосовують як для пиття, так і для ванн, інгаляцій та інших процедур.
Місцеві санаторії пропонують програми для лікування шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Тут можна пройти повний курс оздоровлення або обрати короткі програми на 7-10 днів.
Серед відомих санаторіїв - "Миргород", "Березовий гай", "Полтава" та інші. Кожен має власні медичні кабінети, басейни, сучасне обладнання та зручні номери.
Успенський собор в Миргороді (фото: Вікіпедія)
Що подивитися, крім курортів
Миргород - це не лише оздоровлення. Місто має багату історію та культурну спадщину. І у вільний від процедур та лікування час можна ознайомитися з цікавинками цього краю.
Озеро з лебедями - символ курорту, розташоване в самому центрі. Тут можна прогулятися пішки або взяти човен.
Пам'ятник Гоголю - нагадування про те, що саме Полтавщина стала натхненням для багатьох його творів.
Літературний музей Давида Гурамішвілі - грузинського поета, який знайшов притулок у Миргороді.
Центральна площа Миргорода (фото: Вікіпедія)
Музей історії курорту - там ви знайдете справжню історію цього міста і як з'явився перший санаторій в 1917 році.
Музей кераміки - тут можна знайти шедеври від майстрів-гончарів, від барвистої майоліки до транснаціональних експонатів. А сама будівля - в стилі французького Ренесансу.
Місцеві церкви та храми - затишні й невеликі, вони зберігають атмосферу старого українського міста.
Також вас вразять парки, алеї каштанів, скульптури в національному стилі, річка Хорол з понтонними пляжами, човновою станцією.
А ще місто часто проводить фестивалі, виставки та ярмарки, де можна скуштувати традиційні страви та придбати вироби місцевих майстрів.
За 25 кілометрів у селі Великі Сорочинці можна відвідати відомий Сорочинський ярмарок.
Пляж на річці Хорол в Миргороді (фото: Вікіпедія)
Чому варто сюди приїхати
Курорту Миргород минуло вже століття - перші санаторії тут почали з'являтися ще у 1920-х роках. І хоч пройшло так багато років, медитативна аура й досі відчувається. У санаторіях застосовують для лікування не тільки цілющі води та грязі, а й загалом понад 300 різноманітних процедур.
Миргород підходить тим, хто хоче поєднати відпочинок і турботу про здоров’я. Тут немає метушні великих міст, але є комфорт, тиша і відчуття, що час сповільнюється. Приїхавши сюди, ви не лише пройдете курс оздоровлення, а й отримаєте заряд спокою та натхнення.
Територія біля санаторіїв у Миргороді (фото: Вікіпедія)
Курортне містечко у Миргороді називають "українською Швейцарією" і єдине, чого тут бракує - це гір.
У всьому іншому це абсолютно європейське місто, де є корти та майданчики для спорту, тренажери, концертний зал, танцмайданчик, власна бібліотека та кінотеатр. Для дітей є ігрові кімнати, майданчики, розважальні програми та майстер-класи.
