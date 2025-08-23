ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Прудентополис - город на другом конце планеты, где живет много украинцев: что о нем известно

Суббота 23 августа 2025 11:29
UA EN RU
Прудентополис - город на другом конце планеты, где живет много украинцев: что о нем известно Большая часть жителей Прудентополиса в Бразилии - украинцы (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Если вы думаете, что украинская душа чувствуется только в Карпатах или на Подолье - ошибаетесь. Есть город, где украинский язык, песни и традиции сохранились даже за тысячи километров от Киева. Это - Прудентополис в Бразилии, который часто называют "украинской столицей Латинской Америки".

Что известно о городе Прудентополис, почему там много украинцев и чем он интересен для туристов, рассказывает РБК-Украина.

Где находится Прудентополис

Город расположен в штате Парана, на юге Бразилии. Он получил свое название в честь президента Пруденте де Мораиша. Но для украинцев он интересен совсем другим - здесь живет самая большая украинская община за пределами Украины.

Старое украинское название города - Прудентополь.

Как украинцы оказались в Бразилии

Первая волна переселенцев прибыла в конце XIX века, когда Австро-Венгерская империя переживала экономический кризис. Люди с Галичины, Тернопольской области, Ивано-Франковской искали лучшей жизни и отправлялись в Южную Америку. Бразильское правительство предоставляло земли для освоения, поэтому тысячи украинских семей оказались именно здесь.

Во время первой волны около 1885 года в районе, где сейчас современный Прудентополис, поселилось 1500 украинских семей (примерно 8000 человек). Сейчас в городе есть район "Новая-Галичина" - в честь происхождения его жителей.

Город был основан только в 1894 году, а вот миграция украинцев продолжалась до середины 1920-х годов.

Вторая волна началась в 1946 году, когда после Второй мировой войны прибыло более 200 тысяч украинцев из числа бывших захваченных Германией "остарбайтеров", военнопленных, политических беженцев.

Прудентополис - город на другом конце планеты, где живет много украинцев: что о нем известно

Ворота в город Прудентополис в Бразилии (фото: Википедия)

Сколько украинцев живет в Прудентополисе

Сегодня в городе около 50 тысяч жителей, и более 70% из них имеют украинские корни. И фактически именно это делает Прудентополис неофициальной столицей украинской общины в Бразилии.

Здесь действуют украинские школы, церкви, культурные центры, а по улицам во время праздников звучат колядки и народные песни. И самое интересное - украинский язык получил статус официального языка муниципалитета.

Прудентополис - город на другом конце планеты, где живет много украинцев: что о нем известно

Украинцы начали в Бразилии выращивать овощи, как дома (фото: Википедия)

Что посмотреть туристам

Церкви в византийском стиле - в городе более 50 храмов, большинство из них построены по образцу украинских деревянных церквей.

Фестиваль украинской культуры - красочный праздник с вышиванками, гопаком и варениками.

Украинский музей - небольшое, но очень атмосферное пространство с бытовыми вещами переселенцев.

Местная кухня - здесь можно попробовать борщ, вареники, голубцы, а рядом - традиционную бразильскую фейжоаду.

Высоких гор в Прудентополисе нет, а вот красивых водопадов - много. Десять из них имеют высоту более 100 метров.

Прудентополис - город на другом конце планеты, где живет много украинцев: что о нем известно

Возле Прудентополиса много красивых водопадов (фото: Википедия)

Почему этот город интересен

Прудентополис - уникальный город, который напоминает, что украинская культура способна прижиться где угодно, даже на другом конце планеты. И если вы путешествуете по Бразилии, сюда стоит заглянуть, чтобы почувствовать, как живет украинская душа за океаном.

В 2010 году президент Федеративной Республики Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва подписал закон, согласно которому 24 августа провозглашено в Бразилии национальным Днем украинской общины.

Вас может это заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: рассказы тревел-блогеров о Бразилии, Википедия, Emerging Europe, Tampa Bay Times, Ridna.

Читайте РБК-Украина в Google News
Путешествия Туризм Бразилия Цікаві факти
Новости
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29: пилот погиб
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"