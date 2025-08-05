Пожежа в готелі: що потрібно перевірити перед заселенням та як врятуватися за 5 хвилин

Напередодні у Львові спалахнула пожежа в готелі "Власта". Але щороку у світі фіксують тисячі пожеж у готелях попри сучасні технології та перевірки. В Україні ризики зростають у сезон обігрівачів або в регіонах із туристичним навантаженням. Як гостям оцінити безпеку самостійно?
Про це в коментарі РБК-Україна розповів готеляр і СЕО "Медвино заміський комплекс відпочинку з сафарі-парком" Артур Снігир.
Пожежна безпека в готелях регулюється міжнародними та національними стандартами. За словами Снігира, найбільшу загрозу становить людський фактор.
"Найчастіше причини пожеж - це порушення правил пожежної безпеки, несправна електрика або неуважність персоналу й гостей. У нас, як і в багатьох країнах, головна причина - це не техніка, а поведінка", - каже Артур Снігир.
В Україні ці питання регулює ДСНС, а також будівельні норми ДБН В.2.2-20:2008.
"У нас працюють перевірки ДСНС. Якщо готель не проходить, його можуть тимчасово закрити. Але навіть у закладах, які пройшли перевірку, важливо регулярно контролювати стан обладнання", - пояснює Снігир.
Особливу увагу, за його словами, слід приділяти зимовому сезону.
"Взимку ми перевіряємо всі обігрівачі. У Карпатах або інших популярних регіонах буває велике навантаження, і техніка може перегріватись. Це ризик, якщо нею нехтувати", - каже експерт.
Снігир радить витратити 5-10 хвилин на базові речі:
"Якщо ви відчули запах диму, не панікуйте. Викликайте 101. Доторкніться до дверей: гарячі - не відкривати, краще заблокувати щілини мокрим рушником.
Якщо двері не гарячі, повзіть до виходу, не користуйтеся ліфтом. Якщо застрягли, давайте сигнали з вікна", - каже готеляр.
Ви маєте право спитати, коли була остання перевірка ДСНС. Якщо бачите грубі порушення, не соромтесь звертатися до служби. Безпека важливіша за репутацію закладу.
"Пожежна безпека - це не лише про техніку, а про увагу. І готелю, і гостя. Люди часто просто не дивляться, де вихід, де вогнегасник. А це займає кілька хвилин і може врятувати життя", - підсумовує експерт.
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