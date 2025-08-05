Пожар в отеле: что нужно проверить перед заселением и как спастись за 5 минут

Накануне во Львове вспыхнул пожар в гостинице "Власта". Но ежегодно в мире фиксируют тысячи пожаров в отелях, несмотря на современные технологии и проверки. В Украине риски возрастают в сезон обогревателей или в регионах с туристической нагрузкой. Как гостям оценить безопасность самостоятельно?
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал отельер и СЕО "Медвино загородный комплекс отдыха с сафари-парком" Артур Снигирь.
Пожарная безопасность в отелях регулируется международными и национальными стандартами. По словам Снигиря, наибольшую угрозу представляет человеческий фактор.
"Чаще всего причины пожаров - это нарушение правил пожарной безопасности, неисправная электрика или невнимательность персонала и гостей. У нас, как и во многих странах, главная причина - это не техника, а поведение", - говорит Артур Снигирь.
В Украине эти вопросы регулирует ГСЧС, а также строительные нормы ДБН В.2.2-20:2008.
"У нас работают проверки ГСЧС. Если отель не проходит, его могут временно закрыть. Но даже в заведениях, которые прошли проверку, важно регулярно контролировать состояние оборудования", - объясняет Снигирь.
Особое внимание, по его словам, следует уделять зимнему сезону.
"Зимой мы проверяем все обогреватели. В Карпатах или других популярных регионах бывает большая нагрузка, и техника может перегреваться. Это риск, если ею пренебрегать", - говорит эксперт.
Снигирь советует потратить 5-10 минут на базовые вещи:
"Если вы почувствовали запах дыма, не паникуйте. Вызывайте 101. Прикоснитесь к двери: горячие - не открывать, лучше заблокировать щели мокрым полотенцем.
Если дверь не горячая, ползите к выходу, не пользуйтесь лифтом. Если застряли, давайте сигналы из окна", - говорит отельер.
Вы имеете право спросить, когда была последняя проверка ГСЧС. Если видите грубые нарушения, не стесняйтесь обращаться в службу. Безопасность важнее репутации заведения.
"Пожарная безопасность - это не только о технике, а о внимании. И отеля, и гостя. Люди часто просто не смотрят, где выход, где огнетушитель. А это занимает несколько минут и может спасти жизнь", - заключает эксперт.
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