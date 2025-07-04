На якому поверсі найкраще жити в готелі: експерти відкрили дуже важливу деталь

Плануючи відпочинок, більшість туристів зосереджуються на таких базових речах, як вартість проживання, зручне розташування готелю, гарні відгуки та фото інтер’єру. Проте один, здавалося б, незначний момент часто залишається поза увагою - це вибір правильного поверху.

РБК-Україна з посиланням на видання Express розповідає, який поверх є найкращим з погляду безпеки, тиші та зручності.

Чому не варто заселятись на перший або другий поверх

Попри зручний доступ до рецепції чи ресторану, нижні поверхи готелів мають низку недоліків. Найперше - це підвищений рівень шуму з вулиці, особливо в готелях, розташованих у центрі міста або біля доріг.

Також існує ризик несанкціонованого доступу до номерів через вікна чи балкони - саме перші два поверхи найчастіше стають об’єктами для зловмисників.

Крім того, на нижніх поверхах часто оселяють великі туристичні групи, що створює постійний рух у коридорах і додатковий дискомфорт. Тому, навіть якщо це економно - зважайте на ризики.

Чому найвищі поверхи - не завжди найкращі

Багато хто вважає, що верхні поверхи готелю - це еталон розкоші: гарні краєвиди, менше сусідів, престиж. Але на практиці такі номери можуть виявитися не надто зручними.

Під час аварій ліфти часто перестають працювати, а спуститися пішки з 10 чи 15 поверху - завдання не з легких. Також іноді саме на верхніх поверхах розміщені технічні приміщення, що створює шум, або ж Wi-Fi тут працює нестабільно.

Тому перш ніж обирати найвищий рівень, варто зважити, чи дійсно це відповідає вашим потребам і комфорту.

Яка оптимальна висота

С третього по шостий - саме ці поверхи фахівці називають "золотою серединкою" для проживання у готелі. Вони забезпечують необхідний рівень конфіденційності та захищені від випадкових шумів із вулиці чи готельного холу.

Крім того, такі поверхи залишаються досяжними для рятувальників у разі надзвичайних ситуацій - наприклад, при пожежі або відключенні ліфтів.

Сходи пожежних машин зазвичай не сягають вище шостого поверху, тому в екстрених ситуаціях важливо мати реальний шлях евакуації. До того ж з вікон відкривається приємний вигляд, без тіні парканів чи припаркованих авто.